Потенциальные кандидаты от "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму должны быть готовы привиться от COVID-19, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с участниками проекта "ПолитСтартап". По его мнению, в ходе избирательной кампании нужны прямые контакты с людьми: без этого полноценная политическая борьба невозможна.

"Единая Россия" должна быть готова к большому сопротивлению на выборах в Госдуму. Партию будут "пробовать на зуб" и стараться выстроить фронт борьбы с ней, считает Медведев. "Поэтому в этом плане мы должны быть безупречны, мы должны показывать высокоэффективную работу", - поставил задачу председатель ЕР.

По его оценке, в этому году "Единая Россия" продемонстрировала именно такой подход: это и волонтерство в период весенней пандемии, и реальная помощь нуждающимся людям, и поддержка медиков. Медведев назвал победу партии на выборах в сентябре честной и убедительной, несмотря на "стенания" оппозиции.

Один из участников спросил о перспективах новых малых партий, обратив внимание на то, что в ряде регионов они взяли мандаты. "Нам нечего бояться ни малых, ни средних, ни больших партий. Какие-то из них останутся, какие-то из них исчезнут с политического небосклона. Поживем - увидим, кто из них дойдет до выборов в Государственную Думу, а кто нет", - ответил Медведев. По его словам, нужно относиться с уважением к идеям конкурентов, анализировать их и "наматывать на ус, но бояться не надо". "Но это не значит, что нужно самим, извините, борзеть, со всеми разговаривать сверху, наоборот, нужно периодически себя, что называется, соизмерять с ситуацией и принимать необходимые решения для того, чтобы оставаться в мейнстриме, для того, чтобы получать всю необходимую информацию от людей", - напутствовал коллег Медведев.

В предстоящей думской кампании кандидатам от "Единой России" нужно быть готовыми работать в поле, напрямую общаясь с людьми. Поэтому Медведев предложил прививать от COVID кандидатов от партии. "Для того чтобы подготовить закаленных, проверенных политических бойцов для участия в избирательной кампании по выборам в Госдуму, нам нужны очные контакты", - пояснил он.

Партии нужно работать в поле, напрямую общаясь с людьми

Эксперты предложили, чтобы "Единая Россия" подумала об участии в дебатах с другими партиями. Медведев сказал, что не против такой идеи, но ЕР не должна превращаться в "грушу для битья", так как критиковать всегда проще. "Это должны быть дебаты по определенным правилам", - отметил он.