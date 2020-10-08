Медведев предложил прививать от COVID-19 кандидатов "ЕР" на выборах в Госдуму

Все кандидаты от "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму должны быть готовы привиться от COVID-19, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. По его мнению, в ходе избирательной кампании нужны прямые контакты с людьми: без этого полноценная политическая борьба невозможна.

"Надо нам подумать, - это я уже обращаюсь к коллегам из ЦИКа, - но, наверное, надо сделать так, чтобы наши потенциальные кандидаты были готовы ко всему, в том числе и прививки сделать, и так далее. Ничего в этом особенного нет", - сказал Медведев на встрече с участниками проекта "Политстартап", победившими в единый день голосования.

Председатель партии отметил, что это "дело, безусловно, добровольное", но полностью заменить очные контакты "цифрой" во время избирательной кампании в Госдуму не удастся.