В Континентальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат. В четверг матч с топовой вывеской прошел в Санкт-Петербурге, где местный СКА уступил магнитогорскому "Металлургу" - 1:4.

После вспышки коронавирусной эпидемии, поразившей СКА прямо посреди сезона, питерские армейцы постепенно возвращаются к нормальной жизни. Так к матчу с "Магниткой" в строй вернулись Антон Бурдасов и Линден Вей, отбывавшие карантин. Кроме того, за СКА дебютировал Владислав Каменев, не сумевший закрепиться в Национальной хоккейной лиге. А вот главный тренер команды Валерий Брагин по-прежнему находится на изоляции.

В предыдущих трех матчах армейцами руководил наставник питерского фарм-клуба СКА-1946 Лев Бердичевский. На этот раз тренерские бразды в свои руки взял вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг. И вряд ли результатом он остался доволен.

Хозяева льда неплохо начали: в первом периоде супермомент имел вернувшийся из Северной Америки талантливейший юниор Дмитрий Завгородний. Но видно не зря 20-летний парень признавался, что не до конца привык к реалиям КХЛ: свой чистый выход один в один он не реализовал. Но все равно именно СКА в дебюте второго периода открыл счет усилиями финна Йоонаса Кемппайнена.

Ну а потом началось то, что логично ждать от команды с перекосом в сторону молодежи - ошибки, которыми умело воспользовались магнитогорцы Юхо Ламмикко, Егор Яковлев, Егор Коробкин и Сергей Плотников. К слову, Яковлев и Плотников еще не так давно выступали за питерский клуб. Хозяев не выручил даже свежевыбранный 11-й номер драфта НХЛ вратарь Ярослав Аскаров.

- Мы хорошо знаем систему игры "Магнитки", Воробьева, хорошо к этому подготовились, - цитирует Ротенберга официальный сайт СКА. - Моментами играли по заданию правильно, но были индивидуальные ошибки, не свойственные нам. С пониманием можно отнестись к игрокам, которые только вышли, тренировались всего несколько дней, играли практически с чистого листа.

Матч против "Магнитки" стал для СКА уже шестым без Брагина. При этом возвращение Валерия Николаевича на тренерский мостик в питерском клубе форсировать не собираются. Как подчеркнул Ротенберг, на свой пост Брагин вернется, когда будет полностью здоров.

Ну а "Магнитке" подобные проблемы пока неведомы. Клуб на неплохом ходу. То, что ранее уральцы на выезде обыграли ЦСКА, а теперь - СКА, двух лидеров Западной конференции, говорит о том, что у "Металлурга" на этот сезон большие планы.

- Хорошая игра, интересный хоккей, - подвел свой итог матча главный тренер "Магнитки" Илья Воробьев. - Спасибо ребятам за то, что сегодня отдали все и еще немножко. Здорово, когда четвертое звено забивает важные голы, как это случилось с шайбой Егора Коробкина. Что и говорить, ребята - молодцы.

В тот же игровой день состоялись еще три встречи. Екатеринбургский "Автомобилист" на своем льду дожал казахстанский "Барыс" - 3:2, челябинский "Трактор" дома нанес поражение китайскому "Куньлуню" - 4:2, для которого это уже 11 проигранный матч из 12. Наконец, "Сочи" в гостях был сильнее минского "Динамо" - 2:1.

Тем временем из-за подозрения на коронавирус сегодняшний матч с подмосковным "Витязем" пропустил весь тренерский штаб казанского "Ак Барса" во главе с Дмитрием Квартальновым. Командой руководил наставник фарма "Барс" Сергей Душкин.

В двух других сегодняшних матчах "Амур" был сильнее "Северстали" - 3:1, а "Салават Юлаев" по буллитам одолел "Сибирь" - 4:3.