Мясников рассказал о лечении при двух разных видах коронавируса

Главврач одной из московских больниц Александр Мясников рассказал, что коронавирус бывает двух типов. Первый по своим проявлениям похож на ОРЗ. И у 90 процентов инфицированных болезнь протекает в легкой форме - без осложнений. Более того, у 40 процентов заразившихся симптомов нет вообще.

Второй тип SARS-CoV-2 приводит к вирусной пневмонии. Но таких случаев намного меньше. "И тут прогноз зависит от степени поражения легких и функциональных резервов организма к сопротивлению", - написал Мясников в Telegram. Врач напомнил, что коронавирусы известны еще с 60-х годов прошлого века и пришли они в человеческую популяцию от летучих мышей.

Если у человека легкая форма COVID-19, то лечить его следует амбулаторно, при тяжелой - требуется госпитализация, так как летальность от вирусных пневмоний среди пожилых людей достигает 10 процентов.