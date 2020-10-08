Михаил Мишустин: Урожай зерна позволяет наращивать экспорт

В ходе продолжающейся в России уборочной кампании намолочено больше зерна, чем на аналогичную дату прошлого года. "По последним данным - более 126 миллионов тонн. Это позволяет не только обеспечить наши собственные потребности, но и наращивать экспорт", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин на заседании правительства заявил об увеличении сбора зерна в 2020 году. Фото: РИА Новости

Правительство на заседании в четверг рассмотрело предварительные данные о ходе осенней уборочной кампании. Результаты этого года стали возможны благодаря продуманной государственной поддержке агропромышленного комплекса, считает глава кабмина: "В текущем году предусмотрели на них в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства около 280 миллиардов рублей. Будем оказывать поддержку сельхозпроизводителям и дальше".

Темпы уборки и показатели урожайности в этом году существенно превышают уровень прошлых лет, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Обмолочено зерновых с 92 процентов посевных площадей, собрано с них 126,6 миллиона тонн зерна в грязном весе. "Отмечу, что в 2020 году мы рассчитываем получить не менее 82 миллионов тонн пшеницы, что на 7,5 миллиона тонн выше уровня 2019 года", - сказал глава минсельхоза. По другим видам сельхозпродукции ожидается сбор около 22 миллионов тонн картофеля, масличных культур - до 21,5 миллиона, урожай овощей превысит 14 миллионов тонн.

- Таким образом, планируемый объем урожая позволит исполнить все установленные госпрограммой целевые показатели по продукции растениеводства, - уверен Патрушев. - За счет этого будут обеспечены внутренние потребности нашей страны и реализован экспортный потенциал АПК.

В 34 регионах уже завершен озимый сев, засеяно 14,3 миллиона из 19,2 миллиона гектаров запланированной площади. "Для проведения осенних полевых работ наши аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами, - заверил министр. - К севу озимых культур было подготовлено более 4 миллионов тонн семян, что полностью покрывает потребности".

Михаил Мишустин пообещал и дальше оказывать господдержку сельхозпроизводителям

В минсельхозе согласны, что год выдается успешным за счет господдержки. В 2020 году на прямую финансовую помощь в регионы доведено 100,8 миллиарда рублей. Средства, уточнил Дмитрий Патрушев, направлены на места еще в декабре прошлого года.

Сейчас, в период сезонных полевых работ, аграриям необходимо оперативно пополнять оборотные средства. "В этой связи кредитование остается одним из наиболее эффективных механизмов поддержки, - отметил министр сельского хозяйства. - На проведение полевых работ на 30 сентября выдано 462,4 миллиарда рублей. Это на 22,5 процента выше уровня прошлого года".

В помощь семьям и ветеранам

К заседанию правительства был подготовлен ряд решений о дополнительной социальной поддержке отдельных категорий населения.

В частности, около 10 миллиардов рублей дополнительно выделяется семьям с детьми. Свыше одного миллиарда рублей предусмотрено регионам на ежемесячные выплаты тем из них, где родился третий или последующие дети, сообщил Михаил Мишустин на заседании кабмина. "И почти девять миллиардов рублей - на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет", - добавил он.

Еще около трех миллиардов рублей кабмин подготовил на стимулирующие выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, в которых введен посменный режим работы. "Они делают все, чтобы помочь своим подопечным, многие из которых живут там постоянно. Работают круглосуточно и с полной самоотдачей, оказывают помощь людям с выявленным коронавирусом и из группы риска", - напомнил глава правительства об условиях работы людей. Поскольку ситуация с распространением коронавируса остается сложной, по поручению президента был продлен период начисления стимулирующих выплат для соцработников.

Более одного миллиарда рублей правительство направляет в регионы на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны. Средства предназначены для 65 субъектов Федерации. "Это позволит обеспечить жильем 607 ветеранов, которые стоят на учете по улучшению жилищных условий", - подчеркнул глава кабинета министров.

Между тем

Почти пять миллиардов рублей получат из резервного фонда правительства Республика Крым и Севастополь на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения. Средства должны пойти на решение проблем с водой, возникших в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями и снижением запасов в водохранилищах.

- И еще свыше 870 миллионов рублей направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также разработку дополнительных скважин, - заявил Михаил Мишустин.