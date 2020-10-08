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08.10.2020 22:35
Рубрика: Экономика

Минпромторг: Продажу алкоголя онлайн вряд ли легализуют в ближайшее время

Текст: Светлана Ментюкова

Легализация онлайн-торговли алкоголем вряд ли состоится в России в ближайшее время. Об этом сообщил директор департамента внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов в рамках деловой программы выставки "Золотая осень".

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"Пока сейчас, в ближайшее время, наверное, ждать этого не стоит", - заявил он, отвечая на вопрос о перспективах онлайн-торговли алкогольными напитками, цитирует представителя торгового ведомства "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем также не будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Напомним, что дискуссия о легализации онлайн-торговли алкоголем ведется уже несколько лет. В настоящее время продажи алкоголя через интернет в России запрещены.

Против легализации интернет-торговли алкоголем выступает МВД. Там считают, что что новый канал реализации сделает алкоголь более доступным, что спровоцирует рост количества преступлений.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
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Как ранее сообщала "РГ", неактуальным законопроект об Интернет-торговле алкоголем в России считают и в Минфине. Об этом говорил замминистра финансов России Алексей Сазанов.

В Минпромторге придерживаются точки зрения, что цифровая торговля - более прослеживаемая и прозрачная с точки зрения фискальных органов. "Есть механизмы соблюдения ограничений по реализации, которыми пользуются в иностранных государствах", - говорил в интервью "РГ" заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Ведомство рассчитывало, что онлайн-торговля алкоголем будет разрешена уже до конца 2020 года.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Алкоголь и табак Госрегулирование оборота алкоголя

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