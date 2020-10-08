Минсельхоз поможет фермерской продукции занять место на полках магазинов

В России стартовал первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", заявил в рамках Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, конкурс станет первым этапом целого комплекса мероприятий по поддержке фермерской продукции. Этот проект Минсельхоз реализует по поручению президента России. Продукты будут оцениваться по восьми номинациям. Итоги конкурса будут подведены в декабре этого года.

"Российская фермерская продукция сегодня не только не уступает зарубежной, но и по многим параметрам превосходит ее. У нас практически в каждом регионе есть свои уникальные бренды продуктов питания, которые в ряде случаев стали гастрономической "визитной карточкой" территории и получили широкое признание у потребителей. Так, например, наш тамбовский окорок ничем не хуже знаменитой пармской ветчины. А муромский калач по качеству и вкусу не уступает французскому багету. Сейчас мы разрабатываем программу поддержки и развития таких продуктов", - рассказал министр.

По мнению заместителя министра сельского хозяйства Оксана Лут, сама идея развития региональных брендов связана не столько с самим продуктом, сколько с развитием территории.

"Это фактически один из возможных импульсов развития региона или конкретной территории в регионе",- считает она. По ее словам, одна из номинаций будет касаться производителей, которые работают в местности с населением до 3 тыс. человек.

Задача министерства в этом конкурсе и вообще в развитии региональных брендов - научить фермеров правильно "упаковывать" свой уникальный продукт и продвигать его на рынок, рассказала Лут.

Она пояснила, что заявиться на конкурс может регион или ассоциация. Например, под критерии конкурса подходит ассоциация костромских сыров или новгородский кооператив по производству мяса говядины. Также в конкурсе со своим уникальным продуктом смогут принять участие ЛПХ, отдельные фермеры или сельхозкооперативы.

Региональные бренды создаются силами крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), отметили в Россельхозбанке. По данным Центра отраслевой экспертизы банка, за 10 лет производство продукции у КФХ выросло в 4,5 раза и достигло 804 млрд рублей. При этом доля фермеров в общем объеме производства увеличилась с 1% в 1992 году до 14%.