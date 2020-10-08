Мишустин потребовал соблюдать сроки исполнения поручений президента

Михаил Мишустин призвал вице-премьеров и министров работать так, чтобы не доводить до публичных замечаний президента в адрес правительства. Во вторник в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта глава государства обратил внимание на неисполнение его поручений по гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании.

- Сроки исполнения поручений президента обязаны соблюдаться вне зависимости от того, когда они были даны. Более того, если поручение давнее, оно требует особого внимания, - подчеркнул Мишустин на заседания правительства. - Давайте не будем доводить ситуацию, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства.

Минспорта, Минпросвещения и Минобрнауки он дал месяц, чтобы завершить гармонизацию законодательства.