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08.10.2020 13:41
Рубрика: Власть

Мишустин заявил о рекордном урожае зерна

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Донат Сорокин / ТАСС Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В ходе продолжающейся в России уборочной кампании намолочено больше зерна, чем на аналогичную дату прошлого года. "По последним данным - более 126 миллионов тонн зерна. Это позволяет не только обеспечить наши собственные потребности, но и наращивать экспорт", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Такие результаты, считает он, стали возможны благодаря продуманной государственной поддержке агропромышленного комплекса.

"В текущем году предусмотрели на них в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства около 280 миллиардов рублей. Будем оказывать поддержку сельхозпроизводителям и дальше", - заявил глава кабинета министров.

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