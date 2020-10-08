Мишустин заявил о рекордном урожае зерна

В ходе продолжающейся в России уборочной кампании намолочено больше зерна, чем на аналогичную дату прошлого года. "По последним данным - более 126 миллионов тонн зерна. Это позволяет не только обеспечить наши собственные потребности, но и наращивать экспорт", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Такие результаты, считает он, стали возможны благодаря продуманной государственной поддержке агропромышленного комплекса.

"В текущем году предусмотрели на них в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства около 280 миллиардов рублей. Будем оказывать поддержку сельхозпроизводителям и дальше", - заявил глава кабинета министров.