В рамках стартовавшей в Нью-Йорке недели высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН прения мировых лидеров впервые прошли в новом формате.

Если раньше президенты и члены правительств традиционно поднимались на знаменитую зеленую мраморную трибуну и обращались к наполненному членами делегаций огромному конференц-залу ГА на 1800 мест под овации одних и демонстративный уход из зала других, то в условиях пандемии COVID-19 такие выступления сменились показом заранее записанных видеотрансляций. В результате нынешняя юбилейная сессия с участием более 180 государств стала самым масштабным международным онлайн-мероприятием в истории человечества.

Безусловно, главное внимание было приковано к выступлениям ведущих мировых лидеров - Китая, России и США.

"75 лет назад Китай внес исторический вклад в достижение окончательной победы в Мировой антифашистской войне и поддержал учреждение ООН. Сегодня, оставаясь приверженным духу ответственности, Китай активно сотрудничает с международным сообществом в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и вносит вклад в обеспечение глобальной безопасности в области общественного здравоохранения". Об этом, по сообщению информационной службы мобильного приложения "Россия - Китай: главное", 22 сентября, в ходе прений на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. В своем выступлении китайский лидер выразил решимость Китая действовать сообща с международным сообществом для противостояния COVID‑19 и другим глобальным вызовам.

Для глобальной профилактики и контроля над эпидемией Си Цзиньпин выдвинул 4 инициативы, обобщил 4 откровения и назвал 4 меры для защиты центральной роли ООН в международных делах, подчеркнув, что Китай двигается по пути мирного развития, открытого развития, развития на основе взаимодействия и совместного развития. В настоящее время на фоне пандемии новой коронавирусной пневмонии и глобальных перемен в мире определенная держава, настаивая на односторонних действиях, постоянно подрывает международное взаимодействие по борьбе с эпидемией, что угрожает новому мировому порядку, созданному после Второй мировой войны. Стоя на новом историческом старте, в ходе нынешней сессии ГА ООН делается акцент на мультилатерализме, что имеет яркое актуальное значение.

Для поддержки Глобального плана гуманитарного реагирования ООН на эпидемию новой коронавирусной пневмонии во всем мире Китай выделит 50 миллионов долларов

Китай успешно одолел эпидемию COVID-19 и первым осуществил постэпидемическое экономическое восстановление. Будучи защитником принципа многосторонности, Китай вносит свои предложения по глобальному противостоянию пандемии. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении выдвинул 4 инициативы, указав концепцию "Народ и жизнь человека превыше всего"; необходимость укрепления сплоченности и объединения усилий; разработку мер для профилактики и контроля эпидемии в нормальном состоянии; заботу о развивающихся странах, в частности странах Африки.

Си Цзиньпин: Мир не может вернуться в прошлое, в замкнутое, изолированное, тем более - искусственно расколотое состояние. Фото: Медиакорпорация Китая

Выступая на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, председатель КНР Си Цзиньпин, исходя из целей долгосрочного развития человеческого сообщества, представил 4 ключевых аспекта, сформированных в процессе борьбы против пандемии коронавируса нового типа. Он отметил, что все страны мира живут в "глобальной деревне", которая характеризуется взаимосвязанностью и общей судьбой, и что экономическая глобализация остается объективной практикой, реальностью и исторической тенденцией, которую не повернуть вспять. Он указал, что человечество нуждается в самореволюции и саморазвитии, в строительстве экологической цивилизации и в прекрасной Земле. В связи с этим он высказал мнение, что система глобального управления остро нуждается в реформировании и совершенствовании.

Для того чтобы поддержать ключевую роль ООН в международных делах, председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении объявил о четырех мерах, в числе которых выделение еще 50 миллионов долларов в поддержку Глобального плана гуманитарного реагирования ООН на эпидемию новой коронавирусной пневмонии во всем мире; учреждение третьего Целевого фонда для содействия сотрудничеству "Юг-Юг" между КНР и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО); продление на 5 лет работы Фонда мира и развития Китай - ООН после истечения действующего срока; создание Центра ООН по делам знаний и инвестиций в сфере глобальной географической информации и Международного центра исследования больших данных в области устойчивого развития.

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Китай будет и далее выступать за мультилатерализм, будет и впредь играть роль строителя мира во всем мире, вносить вклад в глобальное развитие и защищать мировой порядок. Китай с удовольствием будет еще шире и активней делиться мудростью и возможностями в борьбе с пандемией COVID-19 для преодоления общих трудностей и направлять больше собственных сил и ресурсов на решение глобальных проблем.

Бюджет операций ООН по поддержанию мира на один год - 6,7 миллиарда долларов

Но если председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул готовность своей страны "вносить честный вклад в глобальное развитие", подробно остановился на путях борьбы с COVID-19 и призвал страны "перед лицом пандемии усиливать сплоченность и объединять усилия", то короткая речь президента США Дональда Трампа была наполнена неприкрытой агрессией в адрес Пекина, националэгоизмом, саморекламой и скрытыми угрозами.

Ежегодная встреча мировых лидеров в ООН прошла без обычного присутствия глав государств из-за пандемии коронавируса. Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020 года. Фото: EPA

Начав со слов о "китайском вирусе", американский лидер потребовал от ООН привлечь КНР к ответственности за коронакризис. Похвастался внешнеполитическими успехами своей администрации на балканском и ближневосточном направлениях. Вновь подтвердил свой принцип "мир через силу" и, похоже, припугнул международную аудиторию ремаркой о наличии у Вашингтона "такого современного оружия, о котором мы даже раньше не могли подумать". "Я лишь молюсь богу, чтобы нам не пришлось его применять", - сказал в лицо представителям Объединенных наций стремящийся к переизбранию в ноябре американский лидер. И заключил: "Я с гордостью ставлю на первое место Америку. Так же, как и вам следует ставить на первое место свои страны. Это нормально".

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии ассамблеи с годовым докладом, назвал создание вакцины от COVID‑19 и снижение выбросов в атмосферу углекислого газа двумя главными проблемами человечества. Кроме того, генсек напомнил, что основатели ООН "начинали свою работу в разгар конфликта и теперь нам предстоит продолжить путь, чтобы избавить мир от опасности".

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Карантинные меры из-за пандемии лишили возможности мировых лидеров лично прибыть в Нью-Йорк, в результате чего привлечь внимание к себе и своей стране первым лицам некоторых государств оказалось не так-то просто.

Однако и в нынешней нестандартной ситуации некоторые мировые лидеры весьма креативно подошли к записи своих видеовыступлений. Например, лидер Южного Судана показался на экранах в широкополой черной шляпе и разноцветных браслетах, а глава Самоа надел красные бусы из фруктов дерева пандан. Большое впечатление на зрителей произвел и премьер-министр Фиджи, собравший вокруг себя группу поддержки, которая завершила его выступление приветственными криками.