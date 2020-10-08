Если раньше президенты и члены правительств традиционно поднимались на знаменитую зеленую мраморную трибуну и обращались к наполненному членами делегаций огромному конференц-залу ГА на 1800 мест под овации одних и демонстративный уход из зала других, то в условиях пандемии COVID-19 такие выступления сменились показом заранее записанных видеотрансляций. В результате нынешняя юбилейная сессия с участием более 180 государств стала самым масштабным международным онлайн-мероприятием в истории человечества.
Безусловно, главное внимание было приковано к выступлениям ведущих мировых лидеров - Китая, России и США.
"75 лет назад Китай внес исторический вклад в достижение окончательной победы в Мировой антифашистской войне и поддержал учреждение ООН. Сегодня, оставаясь приверженным духу ответственности, Китай активно сотрудничает с международным сообществом в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и вносит вклад в обеспечение глобальной безопасности в области общественного здравоохранения". Об этом, по сообщению информационной службы мобильного приложения "Россия - Китай: главное", 22 сентября, в ходе прений на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. В своем выступлении китайский лидер выразил решимость Китая действовать сообща с международным сообществом для противостояния COVID‑19 и другим глобальным вызовам.
Для глобальной профилактики и контроля над эпидемией Си Цзиньпин выдвинул 4 инициативы, обобщил 4 откровения и назвал 4 меры для защиты центральной роли ООН в международных делах, подчеркнув, что Китай двигается по пути мирного развития, открытого развития, развития на основе взаимодействия и совместного развития. В настоящее время на фоне пандемии новой коронавирусной пневмонии и глобальных перемен в мире определенная держава, настаивая на односторонних действиях, постоянно подрывает международное взаимодействие по борьбе с эпидемией, что угрожает новому мировому порядку, созданному после Второй мировой войны. Стоя на новом историческом старте, в ходе нынешней сессии ГА ООН делается акцент на мультилатерализме, что имеет яркое актуальное значение.
Китай успешно одолел эпидемию COVID-19 и первым осуществил постэпидемическое экономическое восстановление. Будучи защитником принципа многосторонности, Китай вносит свои предложения по глобальному противостоянию пандемии. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении выдвинул 4 инициативы, указав концепцию "Народ и жизнь человека превыше всего"; необходимость укрепления сплоченности и объединения усилий; разработку мер для профилактики и контроля эпидемии в нормальном состоянии; заботу о развивающихся странах, в частности странах Африки.
Выступая на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, председатель КНР Си Цзиньпин, исходя из целей долгосрочного развития человеческого сообщества, представил 4 ключевых аспекта, сформированных в процессе борьбы против пандемии коронавируса нового типа. Он отметил, что все страны мира живут в "глобальной деревне", которая характеризуется взаимосвязанностью и общей судьбой, и что экономическая глобализация остается объективной практикой, реальностью и исторической тенденцией, которую не повернуть вспять. Он указал, что человечество нуждается в самореволюции и саморазвитии, в строительстве экологической цивилизации и в прекрасной Земле. В связи с этим он высказал мнение, что система глобального управления остро нуждается в реформировании и совершенствовании.
Для того чтобы поддержать ключевую роль ООН в международных делах, председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении объявил о четырех мерах, в числе которых выделение еще 50 миллионов долларов в поддержку Глобального плана гуманитарного реагирования ООН на эпидемию новой коронавирусной пневмонии во всем мире; учреждение третьего Целевого фонда для содействия сотрудничеству "Юг-Юг" между КНР и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО); продление на 5 лет работы Фонда мира и развития Китай - ООН после истечения действующего срока; создание Центра ООН по делам знаний и инвестиций в сфере глобальной географической информации и Международного центра исследования больших данных в области устойчивого развития.
Китай будет и далее выступать за мультилатерализм, будет и впредь играть роль строителя мира во всем мире, вносить вклад в глобальное развитие и защищать мировой порядок. Китай с удовольствием будет еще шире и активней делиться мудростью и возможностями в борьбе с пандемией COVID-19 для преодоления общих трудностей и направлять больше собственных сил и ресурсов на решение глобальных проблем.
Но если председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул готовность своей страны "вносить честный вклад в глобальное развитие", подробно остановился на путях борьбы с COVID-19 и призвал страны "перед лицом пандемии усиливать сплоченность и объединять усилия", то короткая речь президента США Дональда Трампа была наполнена неприкрытой агрессией в адрес Пекина, националэгоизмом, саморекламой и скрытыми угрозами.
Начав со слов о "китайском вирусе", американский лидер потребовал от ООН привлечь КНР к ответственности за коронакризис. Похвастался внешнеполитическими успехами своей администрации на балканском и ближневосточном направлениях. Вновь подтвердил свой принцип "мир через силу" и, похоже, припугнул международную аудиторию ремаркой о наличии у Вашингтона "такого современного оружия, о котором мы даже раньше не могли подумать". "Я лишь молюсь богу, чтобы нам не пришлось его применять", - сказал в лицо представителям Объединенных наций стремящийся к переизбранию в ноябре американский лидер. И заключил: "Я с гордостью ставлю на первое место Америку. Так же, как и вам следует ставить на первое место свои страны. Это нормально".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии ассамблеи с годовым докладом, назвал создание вакцины от COVID‑19 и снижение выбросов в атмосферу углекислого газа двумя главными проблемами человечества. Кроме того, генсек напомнил, что основатели ООН "начинали свою работу в разгар конфликта и теперь нам предстоит продолжить путь, чтобы избавить мир от опасности".
Карантинные меры из-за пандемии лишили возможности мировых лидеров лично прибыть в Нью-Йорк, в результате чего привлечь внимание к себе и своей стране первым лицам некоторых государств оказалось не так-то просто.
Однако и в нынешней нестандартной ситуации некоторые мировые лидеры весьма креативно подошли к записи своих видеовыступлений. Например, лидер Южного Судана показался на экранах в широкополой черной шляпе и разноцветных браслетах, а глава Самоа надел красные бусы из фруктов дерева пандан. Большое впечатление на зрителей произвел и премьер-министр Фиджи, собравший вокруг себя группу поддержки, которая завершила его выступление приветственными криками.