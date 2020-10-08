Российское председательство 2020 года призвано стать важной вехой в развитии объединения БРИКС. И, несмотря на то что злополучная пандемия внесла свои коррективы в международную повестку, российская сторона намерена реализовать поставленные задачи и дать старт новым проектам и инициативам по развитию и углублению сотрудничества стран "пятерки".

Принимая эстафету председательства от бразильских коллег, заместитель министра иностранных дел России, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков назвал БРИКС "архипелагом стабильности в бушующем море обстоятельств". В тот момент мир еще не успел погрузиться в пучину коронавирусного кризиса, но уже скоро мы убедились, насколько верным оказалось это суждение. Пожалуй, в мире не осталось союза, который бы пандемия не испытала на прочность. Мы продолжаем наблюдать пики напряженности в отношениях экономических гигантов, геополитических "лидеров" и тех, кто на это лидерство, судя по всему, претендует. Однако БРИКС стойко перенес не только "болезнь", но и ее последствия. Подтверждением тому стали насыщенные переговоры и многочисленные инициативы, которые представила Россия в рамках нынешнего раунда председательства.

Мир и пандемия

Девиз российского председательства в 2020 году звучит как "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста". Он обозначил три основных приоритета, которые встали во главу повестки, предложенной Россией своим партнерам по объединению.

Первой реакцией на происходящие в мире события стало совместное заявление о том, что страны БРИКС поддерживают твердую приверженность и целенаправленные усилия правительства КНР по борьбе с эпидемией новой коронавирусной пневмонии. Было важно не допустить дискриминации, "клеймения" и чрезмерной реакции при реагировании на эпидемию. Вместе с тем страны выразили готовность укреплять научно-исследовательское сотрудничество в области инфекционных заболеваний, представляющих угрозу для общественного здравоохранения, а также совместные усилия по выявлению, профилактике и борьбе с распространением пандемических инфекций с использованием современных методов и технологий, в том числе тестовых систем, разработанных в странах БРИКС.

Уже после того, как переговоры перешли в онлайн-формат, 28 апреля по инициативе российской стороны состоялось внеочередное совещание глав внешнеполитических ведомств государств БРИКС. Министры обменялись мнениями о ситуации в условиях негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на международные отношения и мировую экономику, обсудили пути возможного объединения усилий по противодействию ее распространению и преодолению финансовых, торгово-экономических и социальных последствий.

Взаимный экспорт стран "пятерки" с 2015 по 2019 год вырос на 45 процентов

7 мая состоялась встреча старших должностных лиц стран БРИКС по вопросам здравоохранения. В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня в области здравоохранения, включая обеспечение биологической безопасности населения стран БРИКС в период пандемии новой коронавирусной инфекции, общий обзор ситуации в государствах "пятерки" по применению препятствующих распространению COVID-19 мер, а также взаимодействие национальных систем здравоохранения. Стороны также обсудили предложение российской стороны о создании в рамках БРИКС комплексной системы раннего предупреждения рисков биологических угроз. При этом была определена целесообразность задействования потенциала Нового банка развития для финансирования совместных проектов по обеспечению безопасности населения стран "пятерки" с акцентом на предупреждение значимых биологических угроз и необходимость ликвидации их последствий.

Стабильность и безопасность

12 августа прошло заседание Антинаркотической рабочей группы БРИКС. Руководители профильных подразделений компетентных органов обсудили наркоситуацию в странах "пятерки", международные и региональные тенденции незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также воздействие различных внутренних и внешних факторов. Участники подтвердили общую приверженность борьбе с глобальной наркоугрозой и готовность к дальнейшему развитию правоохранительного сотрудничества в рамках БРИКС, необходимость сохранения действующей международной системы контроля над наркотиками. По итогам заседания было принято совместное заявление.

26 августа прошло консультативное совещание на уровне заместителей министров иностранных дел/специальных представителей стран БРИКС по Ближнему Востоку и Северной Африке, в рамках которого состоялось предметное обсуждение ситуации в Сирии, Ливии, Йемене, Ираке, Ливане, регионе Персидского залива, а также ближневосточное урегулирование. При этом был констатирован значительный потенциал площадки БРИКС для налаживания коллективной работы по поиску и продвижению политических решений проблем ближневосточного региона, а также выражена общая нацеленность на продолжение сотрудничества и углубление политического диалога между членами "пятерки". По итогам проведенной дискуссии было также принято совместное заявление.

Начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Андрей Храпов и первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Кирилл Смуров (слева) на заседании Антинаркотической рабочей группы БРИКС.

1-2 сентября прошла пятая пленарная сессия Рабочей группы БРИКС по антитеррору. Встрече предшествовали инаугурационные заседания подгрупп экспертов-практиков, созданных в интересах углубления практического взаимодействия "пятерки" по отдельным актуальным аспектам контртеррористической повестки дня. Делегации обменялись оценками террористических угроз на современном этапе в глобальном и региональном масштабах, наметили шаги по дальнейшему развитию координации на профильных многосторонних "площадках" - прежде всего в ООН. Главным итогом стало согласование проекта антитеррористической стратегии БРИКС, которая призвана придать дополнительный импульс сотрудничеству государств "пятерки" на этом направлении.

4 сентября состоялось полноформатное совещание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. На заседании министры обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе по тематике региональных конфликтов, совместных усилий по борьбе с новыми вызовами и угрозами, взаимодействия государств "пятерки" на многосторонних площадках, в частности, на полях юбилейной 75-й сессии ГА ООН. Проведен комплексный анализ состояния пятистороннего сотрудничества в год председательства России в БРИКС по трем основным направлениям - политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарные связи. Обсуждены некоторые аспекты подготовки XII саммита объединения. По итогам заседания одобрено совместное заявление.

Участники заседания Антинаркотической рабочей группы БРИКС (мероприятие проходит в формате видеоконференции). Фото: brics-russia2020.ru

17 сентября прошла десятая ежегодная встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам повестки дня глобальной, региональной и национальной безопасности, включая ситуацию в области стратегической стабильности, биологической безопасности и здравоохранения, безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Участники встречи также обсудили основные направления практического взаимодействия стран БРИКС в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия транснациональной организованной преступности и незаконному обороту наркотиков, в сфере санитарно-эпидемиологического контроля. В этой связи предложено создать новые механизмы взаимодействия в области противодействия эпидемиологическим угрозам и провести экспертные консультации по биобезопасности в формате БРИКС. В целях создания комплексной системы парирования угроз в информационной сфере предложено продолжить работу по заключению соответствующего пятистороннего соглашения. Достигнута договоренность о дальнейшем расширении диалога по вопросам безопасности, наращивании обмена информацией, более тесной координации совместных действий, в том числе по линии спецслужб и правоохранительных органов.

Торгово-экономическое сотрудничество

В качестве ключевых экономических приоритетов российского председательства в 2020 году заявлены "торговля и инвестиции без барьеров и санкций", "цифровая экономика на службе человека", "устойчивый рост и сбалансированное развитие". За прошедший период состоялось три заседания контактной группы БРИКС по торгово-экономическим вопросам, в рамках которых стороны обсудили итоги пятилетнего периода реализации Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2020 года. Этому аспекту также была посвящена международная конференция "Стратегия экономического партнерства БРИКС", которая прошла в Москве 19 марта. К 2020 году суммарный ВВП стран БРИКС составил 25 процентов от общемирового (21 триллиона долларов), а их доля в международном товарообороте составила почти 20 процентов (6,7 триллиона долларов). Взаимный экспорт стран "пятерки" с 2015 по 2019 год вырос на 45 процентов. Российская сторона представила новую версию документа на период до 2025 года. Основной акцент в ней сделан на совместном сотрудничестве стран "пятерки" в условиях цифровой трансформации, а также повышения роли повестки устойчивого и инклюзивного развития.

Первый секретарь посольства КНР в РФ Сунь Мин принял участие в круглом столе "Защита прав потребителей в эпоху цифровой экономики" в рамках мероприятий председательства Российской Федерации в объединении БРИКС.

Обновленная Стратегия экономического партнерства БРИКС на период до 2025 года была представлена 23 июля на встрече министров экономики и внешней торговли стран БРИКС. Это ключевой документ, определяющий цели и задачи экономического взаимодействия в рамках "пятерки" на ближайшую перспективу. Итогом встречи также стало принятие совместного коммюнике министров экономики и внешней торговли стран БРИКС, заявления в поддержку многосторонней торговой системы и по реформе ВТО, руководящих принципов по содействию эффективному участию ММСП в международной торговле и договоренность БРИКС по вопросам упрощения процедур осуществления инвестиций.

К 2020 году суммарный ВВП стран БРИКС составил 21 триллион долларов

Кроме того, в ходе многочисленных встреч представители российских государственных, научных и деловых кругов представили ряд профильных инициатив для проработки с партнерами из стран БРИКС. Среди новых тем российского председательства особый интерес партнеров вызвала комплексная российская инициатива о развитии и интеграции удаленных и сельских регионов, системная проработка которой активно ведется в настоящее время в форуме АТЭС, ШОС, Диалоговом партнерстве Россия - АСЕАН.

13 марта состоялся круглый стол "Защита прав потребителей в эпоху электронной коммерции", по итогам которого были сформулированы предложения стран БРИКС, направленные на развитие международного взаимодействия по вопросам защиты прав потребителей в условиях цифровой экономики.

29 мая меры экономической поддержки налогоплательщиков в условиях пандемии COVID-19 обсудили налоговые администрации стран БРИКС. По итогам заседания основные принятые решения были отражены руководителями налоговых администраций стран БРИКС в итоговом коммюнике.

14 июля состоялся круглый стол "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в странах БРИКС", на котором представители профильных агентств и ведомств обменялись опытом и лучшими практиками по вопросам применения цифровых технологий для развития и поддержки МСП. Российская сторона предложила провести анализ уровня цифровизации в государственных структурах стран БРИКС. Полученная информация может послужить базисом для дальнейших шагов по созданию цифровой платформы для МСП в России, работающей по принципу одного окна. Такая платформа значительно упростит документооборот при взаимодействии с налоговыми и административными службами, а также даст импульс для развития бизнеса. Представители России отметили, что страна готова делиться опытом разработки подобной платформы с партнерами по БРИКС.

23 июля состоялось заседание руководителей конкурентных ведомств стран БРИКС. Подписана декларация глав конкурентных ведомств БРИКС, цель которой - продление на бессрочный период действия Меморандума о взаимопонимании между конкурентными ведомствами БРИКС в области сотрудничества в сфере конкурентного законодательства и политики. Главы конкурентных ведомств БРИКС также приняли совместное заявление о консолидации усилий в борьбе с негативными экономическими последствиями COVID-19.

19 августа прошла встреча руководителей национальных органов по стандартизации стран БРИКС. Эксперты обсудили механизмы развития сотрудничества стран "пятерки" в области стандартизации, отметили роль национальных органов по реагированию стандартизации на чрезвычайные ситуации - такие, как пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19.

25 августа прошла вторая встреча руководителей высших органов аудита (ВОА) стран БРИКС. Участники обсудили особенности работы в условиях пандемии и роль ВОА в преодолении ее последствий, а также наметили основные направления дальнейшего взаимодействия. По итогам встречи участники приняли декларацию о сотрудничестве.

Встреча в формате видеоконференции руководителей конкурентных ведомств стран БРИКС. Третий слева: руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Фото: brics-russia2020.ru

3 сентября прошли заседание заместителей министров финансов и заместителей управляющих центральными банками стран БРИКС, а также заседание постоянного комитета пула условных валютных резервов стран БРИКС. По линии министерств финансов наиболее значимыми итогами работы экспертов стали инициатива по созданию совместной базы данных по инфраструктурным проектам и проектным инициативам стран БРИКС; а также обсуждение вопроса о расширении состава акционеров Нового банка развития (НБР). По линии центральных банков решено продолжить работу по совершенствованию механизма функционирования пула условных валютных резервов стран БРИКС. Особое внимание было уделено вопросам развития интеграции национальных платежных систем стран БРИКС, а также создания трансграничной платежной инфраструктуры государств "пятерки". Обсуждены некоторые аспекты создания быстрого канала информационной безопасности БРИКС (BRICS BRISC). Итоговая встреча финансового трека на уровне министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС пройдет в октябре c.г.

Энергетика и устойчивое развитие

Поэтапно велась подготовка и ко встрече министров энергетики стран БРИКС. Основная задача - дальнейшее расширение деятельности платформы энергетических исследований БРИКС, создание которой инициировала Россия, а также принятие "дорожной карты" энергетического сотрудничества в рамках БРИКС до 2025 года.

Доля БРИКС в международном товарообороте составила 6,7 триллиона долларов

В целях развития молодежного энергетического сотрудничества Россия инициировала проведение ежегодного Молодежного энергетического саммита БРИКС. В рамках подготовки к саммиту в нынешнем году более 150 молодых ученых из 30 ведущих университетов стран объединения ведут исследовательскую работу над перспективными направлениями развития энергетического сотрудничества стран "пятерки". Научно-образовательный проект, получивший название "Молодежный энергетический прогноз БРИКС" (BRICS Youth Energy Outlook 2020), включает в себя анализ около двадцати традиционных вызовов для развития энергетического сектора, а также специальный раздел, посвященный таким новым факторам риска, как влияние пандемии COVID‑19 и турбулентность на мировых энергетических рынках. Молодые ученые получили поддержку министров энергетики государств объединения.

Участники пленарной сессии Традиционного форума БРИКС по вопросам урбанизации (форум проходил в режиме видеоконференции).

9 и 10 сентября прошел традиционный форум стран БРИКС по вопросам урбанизации, в ходе которого эксперты обсуждали практики, ключевые темы и направления, связанные с развитием городов: "умные" технологии, формирование транспортной инфраструктуры, комплексный подход к развитию территорий, вопросы привлечения инвестиций и перспективы трансформации жилищно-коммунального хозяйства.

PartNIR

24 августа состоялась встреча министров промышленности стран БРИКС. В качестве нового этапа развития сотрудничества в рамках Партнерства БРИКС по новой промышленной (цифровой) революции (PartNIR) российская сторона представила инициативу по созданию Центра промышленных компетенций стран БРИКС. В числе приоритетных направлений работы центра - обмен опытом в области наилучших доступных практик на промышленном треке, развитие совместных стартапов, в том числе с привлечением Нового банка развития БРИКС, организация эффективного поиска партнеров для индустриальных компаний. Кроме того, центр призван развивать диалог в сфере технического регулирования и стандартизации, в том числе в части определения механизмов признания документов оценки соответствия.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принял участие в пятой встрече министров промышленности стран БРИКС в режиме видеоконференции.

Сельское хозяйство

23 сентября состоялась десятая встреча министров сельского хозяйства стран БРИКС. Министры обсудили влияние пандемии на продовольственный и сельскохозяйственный секторы экономики, а также нынешнее взаимодействие в области сельского хозяйства. По итогам мероприятия участники приняли совместную декларацию, в которой отражены вопросы содействия торговле и инвестициям, использования цифровых технологий для устойчивого развития сельского хозяйства, выполнения повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, реализации международных программ обеспечения продовольственной безопасности, питания и поддержки уязвимых групп населения.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев (справа) принял участие в 10-й встрече министров сельского хозяйства стран БРИКС в режиме видеоконференции.

Экология

30 июля на встрече министров окружающей среды стран БРИКС участники подвели итоги пятилетнего сотрудничества стран объединения в сфере экологии и защиты окружающей среды, а также обсудили актуальные вопросы профильного взаимодействия на фоне негативных последствий пандемии COVID-19. Особый акцент был сделан на наполнении конкретным содержанием "Платформы BEST" по развитию государственно-частного партнерства в области природоохранной деятельности. По итогам встречи было принято совместное заявление министров окружающей среды стран БРИКС.

Иностранные участники пятой встречи министров промышленности стран БРИКС в режиме видеоконференции.

В этот же день прошло заседание рабочей группы БРИКС по управлению рисками стихийных бедствий. По итогам встречи стороны подтвердили намерение развивать пятистороннее сотрудничество, нацеленное на укрепление потенциалов по борьбе с катастрофами и снижение рисков стихийных бедствий. МЧС России выразило готовность поделиться опытом организации связи при ликвидации ЧС с партнерами по БРИКС.

Участники 6-й встречи министров окружающей среды стран БРИКС (мероприятие проходило в формате видеоконференции). Фото: brics-russia2020.ru

Технологии и инновации

17 сентября прошла шестая встреча министров связи стран БРИКС. Руководители профильных ведомств стран объединения обсудили роль ИКТ в преодолении негативных последствий пандемии COVID-19 в странах БРИКС, развитие системы электронного правительства и цифровой экономики для достижения ЦУР, а также перспективы сотрудничества государств "пятерки" в информационно-телекоммуникационной сфере. По мнению представителей стран - участниц БРИКС, важным направлением дальнейшей работы должно стать укрепление доверия людей к новым технологиям и условиям труда для формирования нового безопасного цифрового мира. В этой связи участники встречи подчеркнули необходимость совершенствования существующих норм международного права в сфере ИКТ. По итогам встречи была одобрена декларация министров связи стран БРИКС.

Министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин участвует по видеосвязи в 6-й встрече министров связи стран БРИКС.

Культура и спорт

25 августа в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС в 2020 году прошла первая встреча министров спорта стран БРИКС. Участники обсудили актуальные вопросы сотрудничества в спортивной сфере, в частности, организацию и проведение спортивных мероприятий в рамках индийского председательства в БРИКС в 2021 году. Кроме того, российская сторона заявила о готовности поделиться опытом и оказать необходимую поддержку Оргкомитету Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине в 2022 году. По итогам встречи министров был одобрен меморандум о сотрудничестве между профильными министерствами стран БРИКС. Документ предусматривает сотрудничество в проведении ежегодных спортивных Игр БРИКС в стране председателя в БРИКС; обмен спортсменами, тренерами и спортивными специалистами; поощрение спортсменов к участию в международных спортивных мероприятиях, проводимых в странах БРИКС; сотрудничество в области спорта высших достижений, массового спорта и спортивного отдыха. Кроме того, развитие национальных, традиционных и неолимпийских видов спорта и обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в области физической культуры и спорта, рассматриваемым на международных площадках. А также обмен результатами научных исследований и систематизация знаний; обмен информацией по внедрению и поддержанию спортивных инфраструктурных объектов.

Начальник отдела СНГ, ЕАЭС и международных организаций департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Мария Сергиенко, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова и заместитель директора департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Антон Кузнецов (слева направо) приняли участие в пятой встрече министров культуры стран БРИКС в режиме видеоконференции. Фото: brics-russia2020.ru

3 сентября состоялась пятая встреча министров культуры стран БРИКС. Эксперты обсудили актуальные вопросы взаимодействия стран БРИКС в культурной сфере, включая сотрудничество в музейной и библиотечной сферах, в музыкальном, театральном, цирковом искусстве и народном творчестве, а также в вопросах сохранения культурного наследия. Участники встречи отметили яркие совместные проекты предыдущих лет, обсудили ход реализации соглашения между правительствами государств БРИКС о сотрудничестве в области культуры на 2017-2021 годы, подписанного в Тяньцзине (Китай) в 2017 году. А также анонсировали мероприятия БРИКС в сфере культуры в нынешнем году. Кроме того, стороны подтвердили готовность к укреплению и расширению сотрудничества в рамках БРИКС. С этой целью будет создана рабочая группа стран БРИКС по культуре, участники которой ежегодно будут обмениваться информацией, касающейся актуальных вопросов многостороннего сотрудничества в культурной сфере, будут оперативно информировать друг друга о предстоящих крупномасштабных мероприятиях, проводимых в странах "пятерки". По итогам встречи была одобрена декларация 5-й встречи министров культуры стран БРИКС.

Наука и образование

Актуальным направлением взаимодействия "пятерки" является сотрудничество космических ведомств стран БРИКС. 15 июля руководители профильных ведомств "пятерки" обсудили актуальные вопросы международного сотрудничества в области освоения космического пространства, мировые тенденции развития космической деятельности, а также представили доклады о национальных достижениях в области использования и освоения космического пространства в мирных целях. Российская сторона предложила своим партнерам по БРИКС продолжать наращивать сотрудничество в космической сфере как в научно-технической области, включая практическую работу по таким конкретным проектам, как "лунная" программа, по вопросу совершенствования международно-правового регулирования космической деятельности для обеспечения ответственного, безопасного и мирного использования космического пространства в интересах всего человечества.

Участники встречи глав космических ведомств стран БРИКС (мероприятие проходило в формате видеоконференции).

26 августа состоялась двенадцатая встреча глав ведомств по интеллектуальной собственности стран БРИКС. Участники мероприятия подвели итоги работы за прошедший год, поделились результатами реализации совместных проектов, а также обозначили перспективы развития межведомственного сотрудничества и расширения диалога по новым аспектам интеллектуальной собственности. Роспатент представил отчет по направлению сотрудничества "Обучение сотрудников ведомств по интеллектуальной собственности стран БРИКС". Российская сторона вынесла на обсуждение вопрос о проведении в октябре 2020 года в формате видеоконференции ежегодной стажировки экспертов ведомств по тематике промышленных образцов. Ввиду актуальности темы цифровых технологий на международных площадках российская сторона выступила с предложением о включении цифровизации в постоянную повестку встречи глав ведомств по интеллектуальной собственности стран БРИКС и создании по этой тематике отдельного направления сотрудничества. Ключевыми договоренностями по итогам встречи стали согласование общих заявлений стран БРИКС в рамках мероприятий ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности), запланированных до конца 2020 года. А также ускорение обмена информацией по заявкам, связанным с технологиями по борьбе с COVID-19 (с использованием совместного сайта ведомств). И создание нового направления сотрудничества, посвященного вопросам цифровизации сферы интеллектуальной собственности. В 2020 году по инициативе России впервые реализована программа образовательной стажировки для стран БРИКС на базе Дальневосточного федерального университета. В стажировке в период с февраля по июнь приняли участие 100 иностранных студентов. Стажировка призвана обеспечить среду, в которой студенты из пяти стран могут обучаться вместе по образовательным программам, популярным и актуальным для БРИКС. Это способствует академическому и культурному обмену, направленному на интенсификацию социально-гуманитарного сотрудничества, укрепление диалога и взаимопонимания в государствах - членах БРИКС.

По итогам встречи управляющего комитета по науке, технологиям и инновациям (НТИ) стран БРИКС и рабочей группы БРИКС по финансированию науки, технологий и инноваций 25 мая представители стран "пятерки" поддержали инициативу российской стороны по организации междисциплинарного конкурса исследовательских проектов БРИКС по тематике новой коронавирусной инфекции. В том числе поиску решений по преодолению последствий пандемии в области здравоохранения, экономики, социальных наук, психического здоровья и иных областях жизнедеятельности человека. К реализации проектов научно-исследовательские коллективы стран БРИКС смогут приступить уже в конце 2020 года. Кроме того, с 21 по 25 сентября в рамках российского председательства состоялся ежегодный форум молодых ученых стран БРИКС.

Молодые ученые, дипломаты, предприниматели, журналисты и общественные деятели из стран БРИКС также примут участие в международной образовательной программе "Школа БРИКС" в период с 5 по 10 октября, организатором которой выступает Национальный комитет по исследованию БРИКС.

По инициативе России ежегодно с 2017 года в странах БРИКС проводится онлайн-олимпиада по математике BRICSMATH.COM. Ее организатором выступает российская образовательная онлайн-платформа Учи.ру. Организаторы рассчитывают, что эта инициатива повысит мотивацию школьников к онлайн-обучению и будет способствовать развитию интереса к точным наукам. В 2019 году в олимпиаде приняли участие 1,6 миллиона школьников в пяти странах БРИКС. В 2020 году к олимпиаде присоединились ученики из Индонезии и Вьетнама.

Еще одним ежегодным форматом взаимодействия является академический форум БРИКС. Итоговые документы и решения форума в значительной мере помогли обогатить дискуссии на высшем уровне и способствовали дальнейшему развитию и углублению повестки БРИКС. Ученые сыграли роль пионеров в привлечении внимания ко многим проблемам, ставшим актуальными в развитии объединения. Подавляющее большинство инициатив экспертного сообщества были поддержаны на высшем уровне и способствовали эволюции объединения, расширяя его повестку далеко за пределы экономического развития стран-участниц и превращая БРИКС в механизм поистине глобального управления с обширной повесткой, который способен переформатировать ткань международных отношений в пользу развивающихся стран. В 2020 году академический форум БРИКС пройдет с 22 по 24 октября в Москве.

Мультитрековое взаимодействие

Одной из наиболее актуальных тем является развитие женского трека в рамках БРИКС. В 2020 году по инициативе России создан Женский деловой альянс БРИКС в целях реализации совместных проектов в таких областях, как цифровое развитие и дистанционное обучение, туризм, здравоохранение, пищевая промышленность, креативная экономика, "зеленый" бизнес, легкая промышленность и др.

Судья Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ Владимир Попов и председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев (слева направо) принимают участие в форуме председателей Верховных судов стран БРИКС в режиме видеоконференции.

8 сентября состоялся форум председателей Верховных судов стран БРИКС. В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам совершенствования правосудия в национальных юрисдикциях. Эксперты обсудили защиту экономических интересов хозяйствующих субъектов мерами административного судопроизводства. Особое внимание было уделено вопросам защиты прав потребителей в современных экономических условиях, вызванных глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции. По итогам встречи было принято совместное заявление, в котором отмечен приоритет развития и широкого применения судами современных цифровых технологий, качественной и своевременной защиты прав граждан.

Еще одним из направлений развития всестороннего сотрудничества в рамках БРИКС является парламентский трек. Именно Россия стала инициатором проведения первого Парламентского форума БРИКС в 2015 году. Как и многие "взрослые" инициативы, этот трек дублируется на молодежном уровне, позволяя активно развивать молодежную повестку в общей палитре гуманитарных связей по линии объединения. На форуме молодых парламентариев, который прошел с 5 по 7 марта в Санкт-Петербурге, участники обсудили вопросы укрепления международной безопасности, регулирования цифровой экономики и обеспечения цифрового суверенитета, задачи гармонизации образовательного пространства БРИКС, а также пути стимулирования молодежного предпринимательства.

Рабочее место в зале, где проходит Гражданский форум БРИКС "Сотрудничество организаций гражданского общества стран БРИКС в интересах устойчивого развития".

23 сентября состоялось первое заседание наблюдательного совета Проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия - БРИКС". Основной целью деятельности проектного офиса станет поддержка системного взаимодействия молодежи и молодежных организаций России с зарубежными партнерами. Кроме того, в период с 20 октября по 2 ноября пройдет молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС, а с 29 ноября по 3 декабря- шестой Молодежный саммит БРИКС.

С 23 по 25 сентября в Москве прошел Гражданский форум БРИКС. За три дня гостями Форума на цифровой и очной площадках стали более 450 представителей институтов гражданского общества, экспертов, ученых и журналистов. Результатом работы форума стал свод рекомендаций гражданского общества БРИКС правительствам стран-участниц, а также итоговый документ "Обращение гражданского общества стран БРИКС к лидерам стран". Гражданский БРИКС как официальный процесс был запущен в 2015 году по инициативе России. Его цель - транслировать приоритеты общественности в повестке "пятерки", а также представлять гражданские инициативы с перспективой их включения в рекомендации для лидеров стран. Предложения гражданского общества БРИКС дают лидерам этих стран возможность взглянуть на актуальные проблемы развития с учетом интересов общественности. Количество новых инициатив и долгосрочные планы сотрудничества по всем направлениям взаимодействия "пятерки" обеспечили наполнение повестки БРИКС не на одно десятилетие вперед. Председательство России еще не завершилось. Впереди ряд важных мероприятий, ключевым из них станет саммит БРИКС, по итогам которого мы сможем детально разобрать цели и задачи объединения на ближайшую перспективу.

Участники Гражданского форума БРИКС "Сотрудничество организаций гражданского общества стран БРИКС в интересах устойчивого развития" в Москве.

Прямая речь

Максим Решетников, министр экономического развития России: Думаю, все успели убедиться - кризис принес определенные новые возможности. Наша задача - воспользоваться ими, чтобы усилить экономики наших стран и наше взаимодействие.

Десятая встреча министров экономики и торговли стран БРИКС