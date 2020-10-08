Нацбанк Киргизии разрешил возобновить финансовую деятельность в стране

Национальный банк (НБ) Киргизии рекомендовал коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям возобновить с 8 октября работу.

"В целях создания условий для своевременного получения заработной платы, пенсий, пособий, а также обеспечения населения наличными деньгами и, учитывая сложившуюся ситуацию в стране, учреждениям рекомендуется осуществлять деятельность с 09:00 до 15:00 местного времени", - говорится в сообщении регулятора.

При этом предоставлять населению услуги можно будет только по национальным платежным системам. "Проведение трансграничных платежей приостановлено до принятия соответствующего решения", - отметили в Нацбанке.

Ранее НБ Киргизии отключил систему SWIFT для обеспечения ее безопасности и сохранности активов в стране.