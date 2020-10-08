Награждены лауреаты конкурса детского литературного творчества

Церковь наградила лауреатов детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева "Лето Господне". О подробностях конкурса "РГ" рассказывает глава Издательского совета Русской Православной Церкви, митрополит Калужский и Боровский Климент.

- В этом году на конкурс поступило более тысячи литературных работ, и я подчеркиваю, что это не сочинения, а небольшие литературные произведения. Конкурс проходит по трем возрастным группам (6-7; 8-9; 10-11 классы). Участие в нем приняли школьники из Москвы, Краснодарского края, Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Крыма. Присылали свои произведения молодые люди из Украины, Казахстана, Бельгии, Болгарии, Белоруссии и Словакии.

В Москве финалистам показали Храм Христа Спасителя, Красную площадь, парк "Зарядье", Сретенский монастырь, провели мастер-классы и литературные экскурсии. Они написали очные творческие работы, оценив которые, жюри и определило победителей. Мы предлагали детям несколько тем: Евангелие и русская литература, художественный мир Пушкина и Шмелева, творчество лауреатов и номинантов Патриаршей литературной премии, а также темы, связанные с 75-летием Великой Победы. Прасковья Андреева из Краснодарского края написала о своем прадедушке, который погиб от снайперской пули, когда вел корректировку артиллерийского огня с колокольни заброшенного храма. "А его душа Ангелами была вознесена на небо", - заключила она. Многие пишут о своей семье. Василиса Дмитриева из Курганской области рассказала о своей верующей бабушке.

Награждая ребенка, мы обязательно отмечаем работу педагога, который его подготовил. Елена Владимировна Махиня из краснодарской станицы Гостагаевская, воспитала несколько финалистов нашего конкурса. Сегодня нередко приходится слышать, что дети мало читают, не могут осилить массив классической литературы. Наш конкурс показывает, что дети не только знают русскую литературу и православную культуру, но и с успехом пишут рассказы и эссе. Сейчас мы готовим документальный фильм о наших лауреатах. И начинаем новый, седьмой сезон - прием заявок ведется до 1 декабря. Темы - "Не в силе Бог, а в правде" к 800-летию святого князя Александра Невского и "Красота спасет мир" к 200-летию Федора Достоевского. Мы также предлагаем написать работы, посвященные творчеству прозаика Владимира Крупина, который в следующем году исполнится 80 лет.