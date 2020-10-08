Названы кожные симптомы, которые требуют срочного обращения к врачу

Пограничное состояние, при котором уровень сахара в крови превышает норму, но он еще недостаточно высок для постановки диагноза "диабет", игнорировать опасно. Речь о преддиабете, который, по оценкам медиков, в каждом втором случае может перейти в сахарный диабет, предупредил врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

По его словам, преддиабет "лечится", прежде всего, изменением образа жизни - переходом на нормальное питание, физические нагрузки, контроль за весом. Также важно следить за уровнем сахара и регулярно посещать эндокринолога.

Врач перечислил симптомы, которые могут сигнализировать о преддиабете. Это, например, появление проблем с кожей - ее сухость (особенно на локтях), образование темных пятен на коже в области соприкосновения с одеждой, то есть, на шее, в области подмышек, под молочными железами у женщин. Кроме того, насторожиться стоит, если это сопровождается усталостью, слабостью, головными болями, жаждой, сухостью во рту, чувством голода после приема пищи.

Преддиабет возникает из-за дисбаланса гормона инсулина в организме. Что провоцируется недостаточной выработкой инсулина поджелудочной железой, инсулинорезистентностью. Среди факторов риска преддиабета: лишний вес (объем талии более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин), возраст после 45 лет, повышенный уровень сахара, триглицеридов и холестерина, гипертония, наследственная предрасположенность.