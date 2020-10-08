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Не делайте этого. Пять вещей, которые могут "убить" смартфон

Текст:   Антон Благовещенский
08.10.2020,  
18:57
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Проснувшись, мы снимаем смартфон с зарядки и практически целый день не выпускаем его из рук. Умное устройство сопровождает нас везде, мы делаем с ним что хотим, нередко подвергая опасностям.

Чего совершенно точно нельзя делать со смартфоном? Вот пять примеров безрассудных поступков пользователей.

Фото: istock

1. Брать с собой в ванную или в туалет. 99 процентов людей делают это - и совершенно зря. Починка залитого водой смартфона обойдется очень дорого, а во многих случаях нежную электронику и вовсе не удастся спасти. А если ценные данные не были залиты в облако? Лучше не думать об этом.

2. Устанавливать приложения из неизвестных источников в обход официальных магазинов. На Android это сделать проще, чем на iOS. Скачанное невесть откуда "полезное" приложение может превратить смартфон в кирпич, маленькую майнинговую ферму или просто подсадить вирус-шпион. Остерегайтесь посторонних фонариков и калькуляторов - все это уже есть в смартфоне.

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3. Оставлять на солнце - даже за стеклом. И особенно в режиме зарядки. Батарее, которая заряжается, и так несладко, и травмировать ее дополнительным нагревом - зачастую довольно сильным - точно не стоит. В лучшем случае она преждевременно выйдет из строя, в худшем - может загореться. Кстати, в даже затонированном салоне автомобиля смартфону тоже не место.

4. Носить в заднем кармане брюк или джинсов. Наверное, не нужно объяснять, почему это довольно опасное поведение.

5. Ремонтировать где попало. Засаленная мастерская в подворотне или на местном радиорынке - не лучшее место для починки. Неродные или поврежденные комплектующие, отсутствие правильных инструментов, халтурная работа, отсутствие гарантийного талона - это далеко не полный перечень "прелестей" таких мест. Проходите мимо.

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