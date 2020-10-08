Новости

Президент Киргизии Жээнбеков назвал условие своей отставки 00:54
Рябков: РФ рассчитывает на полноценную работу Договора по открытому небу 00:35
Источник: В "Спартак" перейдет футболист "Челси" 00:32
BCG: Торговые ограничения дорого обойдутся мировой экономике 00:28
В США внимательно следили за запуском ракеты "Циркон" 00:17
Путин выступил с заявлением по Карабаху 08.10.2020
В донецком "Шахтере" выявлено 18 заболевших коронавирусом 08.10.2020
В Москве скончались 33 пациента с коронавирусом 08.10.2020
"Спартак" поздравил Соболева с первым голом за сборную России 08.10.2020
Черчесов рассказал, почему заменил Дзюбу в матче со Швецией 08.10.2020
Минпромторг: Продажу алкоголя онлайн вряд ли легализуют в ближайшее время 08.10.2020
МИД РФ: Российские журналисты в Карабахе получили средние и тяжелые ранения 08.10.2020
Лже-Тихановская проникла на закрытую встречу парламента Дании 08.10.2020
ФБР сорвало заговор с целью похищения губернатора Мичигана 08.10.2020
ВОЗ сообщила о рекордном однодневном росте случаев заражения 08.10.2020
В Москве опечатали отделение "Альфа-банка" из-за нарушений по COVID-19 08.10.2020
"Блокадный дневник" получил главный приз ММКФ 08.10.2020
В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом более тысячи военнослужащих 08.10.2020
Трейлер "Главного героя" с Рейнольдсом собрал более 720 тысяч просмотров 08.10.2020
Российский сериал "Эпидемия" вошел в десятку лучших на Netflix 08.10.2020
В Москве не введут жесткие меры при соблюдении требований Роспотребнадзора 08.10.2020
Губернатор Югры Наталья Комарова заразилась коронавирусом 08.10.2020
Госдума попросила у Бундестага помощи в получении материалов по делу Навального 08.10.2020
Вышел первый трейлер "Манка", нового фильма Дэвида Финчера 08.10.2020
ОДКБ: Участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе было бы деструктивным 08.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
08.10.2020 23:38
Рубрика: Общество

Герой на все времена

Не стало Владимира Ивановича Долгих - человека, который никогда не отступал
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 228(8282)
На 96-м году жизни умер Владимир Иванович Долгих - человек, который прошел почти всю войну и на протяжении 75 лет после победы продолжал служить своей стране, городу и людям. Соболезнования в связи с кончиной ветерана выразили многие известные политики, государственные и общественные деятели.
Владимир Иванович Долгих запомнился всем как настоящий герой, патриот и отзывчивый человек. Фото: РИА Новости Владимир Иванович Долгих запомнился всем как настоящий герой, патриот и отзывчивый человек. Фото: РИА Новости
Владимир Иванович Долгих запомнился всем как настоящий герой, патриот и отзывчивый человек. Фото: РИА Новости

Президент Владимир Путин назвал Владимира Ивановича настоящим патриотом, который не боялся трудностей и никогда не отступал. Он записался добровольцем в Красную Армию после школы в 1941 году, хотя был на год моложе призывного возраста. В декабре ему исполнилось 17, а он уже участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой. В 1943-м был ранен, перенес несколько операций и был демобилизован в 1944-м.

На перечисление регалий и званий Долгих уйдет не одна страница: председатель Московского городского Совета ветеранов, депутат Госдумы VI созыва, бывший сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, дважды Герой Социалистического Труда... За свою долгую жизнь он воевал, поднимал промышленность, координировал спасательные работы на Чернобыльской АЭС и не боялся принимать любые вызовы. Его хорошо знали во многих регионах страны. "Он был для меня старшим наставником и другом, - признался мэр столицы Сергей Собянин. - Нам всем и мне лично будет его очень не хватать. Светлая память..." Как заметили в Московском совете ветеранов, который возглавлял Владимир Иванович, вместе с ним ушла целая эпоха. В начале декабря Владимиру Ивановичу Долгих исполнилось бы 96 лет.

Общество Утраты

Главное сегодня

Минздрав не рекомендовал россиянам ходить в гости и посещать мероприятия
МИД РФ: Доклады о "российском вмешательстве" не могли писать серьезные люди
В Кремле серьезно обеспокоены данными по коронавирусу
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе
В Москве не введут жесткие меры при соблюдении требований Роспотребнадзора
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19