На 96-м году жизни умер Владимир Иванович Долгих - человек, который прошел почти всю войну и на протяжении 75 лет после победы продолжал служить своей стране, городу и людям. Соболезнования в связи с кончиной ветерана выразили многие известные политики, государственные и общественные деятели.

Президент Владимир Путин назвал Владимира Ивановича настоящим патриотом, который не боялся трудностей и никогда не отступал. Он записался добровольцем в Красную Армию после школы в 1941 году, хотя был на год моложе призывного возраста. В декабре ему исполнилось 17, а он уже участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой. В 1943-м был ранен, перенес несколько операций и был демобилизован в 1944-м.

На перечисление регалий и званий Долгих уйдет не одна страница: председатель Московского городского Совета ветеранов, депутат Госдумы VI созыва, бывший сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, дважды Герой Социалистического Труда... За свою долгую жизнь он воевал, поднимал промышленность, координировал спасательные работы на Чернобыльской АЭС и не боялся принимать любые вызовы. Его хорошо знали во многих регионах страны. "Он был для меня старшим наставником и другом, - признался мэр столицы Сергей Собянин. - Нам всем и мне лично будет его очень не хватать. Светлая память..." Как заметили в Московском совете ветеранов, который возглавлял Владимир Иванович, вместе с ним ушла целая эпоха. В начале декабря Владимиру Ивановичу Долгих исполнилось бы 96 лет.