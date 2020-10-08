ОДКБ: Участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе было бы деструктивным

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что вмешательство Турции в конфликт в Карабахе "было бы деструктивно". Об этом генсек ОДКБ рассказал в сегодняшнем интервью телеканалу RT.

"Я думаю, что до этого не дойдет. Любое вмешательство третьих стран в этот процесс деструктивно... Вы обратите внимание на взвешенную позицию ОДКБ в этом конфликте, очень осторожную. Это делается с той целью, чтобы не навредить переговорному процессу. Мы считаем, что все страны должны придерживаться такой позиции, в том числе и Турция", - цитирует слова Зася РИА Новости в ответ на вопрос журналистов о том, как будет действовать ОДКБ в случае открытого вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе.

Кроме того, генсек ОДКБ подтвердил, что организация фиксирует появление боевиков из Сирии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, однако пока сложно оценить масштабы этой переброски наемников.

"Мне сейчас трудно судить о масштабах и организации переброски боевиков в зону карабахского конфликта. По всей видимости, она есть, там появляются боевики, наемники. Конечно, это не идет на пользу нормализации отношений. Это представляет определенный вызов для организации", - сказал Зась.