ОПЕК: Эпоха нефти для развитых стран окончена

Восстановление спроса на нефть в мире до докризисного уровня произойдет в 2022 году, но потребление будет расти за счет развивающихся стран, сказано в докладе World Oil Outlook опубликованном Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В нем сделан прогноз, что для развитых стран эпоха нефти подходит к концу. Ее потребление в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) до 2025 года упадет на 1.1 млн баррелей в сутки.

В докладе сказано, что экономический рост членов ОЭСР останется в пределах 2%, а транспортный сектор этих стран сформирован и почти насыщен, поэтому перспектив увеличения спроса на нефть здесь нет, особенно учитывая их техническое развитие и экологическую повестку.

В целом ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в долгосрочном периоде из-за COVID-19 - к 2040 году на 1 млн баррелей в сутки, до 109.3 млн баррелей. В 2020 ожидается падение спроса до 90,7 млн баррелей в сутки с 99,7 млн в 2019 году. С 2021 года спрос на нефть вернется к росту и достигнет к 2025 году 103,7 млн баррелей в сутки.

В отношении производства, в World Oil Outlook делается прогноз, что добыча в России вырастет с 11,4 млн баррелей в сутки в 2019 году до 11,8 млн баррелей в 2025 году и достигнет пика в 2030 году - 12 млн баррелей. В целом добыча стран не-ОПЕК до 2045 года останется на прежнем уровне, а добыча членов нефтяного картеля вырастет на 10 млн баррелей в сутки.