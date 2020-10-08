От чего зависит цена российской валюты

Новости

Дело об убийстве петербургского ресторатора Долгополова ушло в суд 19:35
Госдума попросила у Бундестага помощи в получении материалов по делу Навального 19:24
Вышел первый трейлер "Манка", нового фильма Дэвида Финчера 19:20
ОДКБ: Участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе было бы деструктивным 19:09
Россия - Швеция - онлайн-трансляция товарищеского матча 19:00
Rolls-Royce планирует выпустить электрокар к 2030 году 18:54
Мишустин отметил важность прекращения огня в Карабахе 18:52
Аарон Соркин рассказал о продолжении "Социальной сети" 18:51
БелАЭС разрешили выполнение экспериментов на малой мощности 18:39
Захарова: Москва запросит у Берлина отчет ОЗХО по Навальному 18:34
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди 18:30
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе 18:29
У "Оскара" опять поменялся регламент 18:23
Apple потребовала от администрации Telegram удалить три канала 18:23
Mazda запустила продажи нового субкомпактного кроссовера 18:23
Хуснуллин прокомментировал решение кабмина по водной проблеме в Крыму 18:20
У "Семейки Аддамс" появится продолжение 18:18
Зась напомнил об опасности пересмотров итогов войны 18:12
Фильм 1982 года "Бегущий по лезвию" возглавил российский прокат 17:59
В Москве ограничат движение на выезде с Киевского шоссе на МКАД 17:51
Mercedes-Benz откажется от механических коробок передач 17:42
Трамп считает себя практически абсолютно здоровым 17:20
Выходные в Москве пройдут без дождей 17:16
В Госдуме рассказали, как изменятся штрафы за нарушения ПДД 16:25
В Москве начинается фестиваль документальных фильмов о психическом здоровье 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
08.10.2020 18:54
Рубрика: Экономика

Рубль ищет прежний курс

От чего зависит цена российской валюты
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)
Курс рубля уверенно укреплялся в четверг благодаря повышению цен на нефть и росту российского долгового рынка: доллар потерял 50 коп. (77,5 руб.), евро - 80 коп. (91 руб.). Однако пока рублю не удается выбраться из тревожного коридора, в котором он оказался в сентябре.
Фото: Иван Юдин/ТАСС Фото: Иван Юдин/ТАСС
Фото: Иван Юдин/ТАСС

Ослабление рубля в сентябре было связано с общим для всех развивающихся рынков снижением склонности мировых инвесторов к риску на фоне увеличения числа заражений коронавирусом, снижением цен на нефть и усилением геополитических рисков, отмечает Банк России.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Вкладчики в сентябре забрали из Сбербанка $440 млн на фоне обвала рубля

Если убрать риски новых санкций, которые явно "сидят" в курсе рубля, и геополитические риски, справедливый курс находится в районе 65-70 рублей за доллар, оценивает директор по анализу финансового рынка и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Правда, на рубль действует еще и снижение интереса инвесторов к российским активам, отмечает Брагин. Это связано, во-первых, с упавшей доходностью облигаций федерального займа и ограниченным потенциалом снижения ключевой ставки. Во-вторых, российский рынок акций - это яркая "идея стоимости", то есть инвестирование в компании с понятными финансовыми показателями и дивидендной доходностью.

Но в последнее время "мода" - это растущие компании, у многих из которых прибыль и дивиденды ожидаются в отдаленном будущем. Таких компаний на российском рынке сейчас меньшинство.

Если геополитическая напряженность вокруг России не будет усиливаться, курс рубля может укрепиться до 75 за доллар к концу года и до 73-74 рублей в 2021 году, считает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. "Влияние геополитической премии на текущий курс рубля мы оцениваем в 3-4 руб., и она будет постепенно исчезать, приводя к укреплению национальной валюты в среднесрочной перспективе", - рассчитывает он.

Каких-то ограничений на колебания курса сейчас нет. В какой-то момент при обострении негативного новостного фона он легко может оказаться выше 80 рублей за доллар и так же быстро опуститься к фундаментально оправданным уровням в случае его разрядки, отмечает Владимир Брагин. ЦБ РФ может увеличивать валютные интервенции (в октябре Банк России и министерство финансов ежедневно продают валюту на 11 млрд руб. ), но вряд ли будет привязывать это к какому-то значению курса. "Понятно, что слабый рубль создает инфляционные риски, но если начать возвращаться, хотя бы частично, к фиксированному курсу, то это может разрушить сам созданный механизм инфляционного таргетирования", - объясняет Владимир Брагин.

Фото: iStock
Эксперт оценил глубину укрепления рубля и момент для покупки валюты

Важно, что в отличие от ситуации накануне кризиса конца 2014 года, на рынке нет признаков дефицита валютной ликвидности. Компаниям не требуются значительные объемы для рефинансирования валютного долга, это результат очень малого числа размещений в последние годы. Если же дефицит возникнет, то у Банка России есть уже отработанный механизм предоставления валютной ликвидности, активно использовавшийся в 2015 году, отмечает Брагин.

Хорошей новостью для рубля и валют других развивающихся стран является то, что реакция рынков на ускорение распространения пандемии более спокойна, чем весной. "Это связано как с более осторожным возобновлением ограничений, так и с мерами центральных банков и правительств по поддержке экономики и купированию рисков финансовой стабильности", - отмечает Банк России в очередном выпуске "Обзора рисков финансовых рынков".

Что касается усилившихся рисков санкций, то пока речь идет о персональных санкциях, поэтому их влияние будет ограниченным, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Минздрав не рекомендовал россиянам ходить в гости и посещать мероприятия
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди
В Кремле серьезно обеспокоены данными по коронавирусу
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе
За что поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе
В России предлагают ввести социальный налоговый вычет
Кешбэк за поездки по России можно получить с 15 октября