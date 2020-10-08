1 октября народ КНР отпраздновал 71-ю годовщину образования Нового Китая. А 2 октября Китай и Россия вместе отметили 71-ю годовщину установления дипломатических отношений.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступает с речью на торжественном приеме в Доме народных собраний по случаю отмечаемого 1 октября национального праздника - Дня образования КНР. Пекин, 30 сентября 2020 года. Фото: EPA

В течение 71 года под сильным руководством Коммунистической партии Китая народы всех национальностей Китая, полагаясь на собственные усердие и знания, твердо следовали по пути развития, соответствующему национальным особенностям своей страны, и прошли путь от закрытости и отсталости к открытости и прогрессу, от недостатка в пище и одежде - к всестороннему благополучию, от бедности и слабости - к процветанию и могуществу. И тем самым они сотворили величайшее чудо в истории развития человеческого общества. Сегодняшний Китай - крупнейшее в мире индустриальное и торговое государство, со второй по величине экономикой и крупнейшими валютными резервами, ВВП которого превышает 14 триллионов долларов. Китай совершил исторический скачок в достижении совокупной мощи государства и уровня жизни населения, с каждым днем становясь ближе к достижению китайской мечты о великом возрождении китайской нации.

2020 год - необычный год. Эпидемия коронавируса нанесла миру беспрецедентные поражения, создав значительные проблемы и бросив вызов человеческому сообществу. Правительство Китая, твердо придерживаясь принципов верховенства народа и жизни, предприняло крайне строгие меры для остановки распространения эпидемии. Весь китайский народ сплотился воедино, а многочисленный медицинский персонал выступил вперед, соорудив прочный оборонительный рубеж в профилактике и контроле эпидемии. За относительно короткий период времени Китай добился важных стратегических результатов в борьбе с эпидемией, внутреннее производство и жизненный уклад вернулись в нормальное состояние. ВВП в первом квартале упал на 6,8 процента и вырос на 3,2 процента во втором квартале.

Таким образом, экономика Китая продемонстрировала высокую устойчивость. Китай активно продвигает глобальное противоэпидемическое сотрудничество: в первую же очередь сообщил мировому сообществу информацию об эпидемии, опубликовал последовательность гена коронавируса, способы его диагностики, профилактики и лечения, а также безоговорочно делился опытом профилактики, контроля и лечения со всеми сторонами. Вплоть до середины сентября Китай направил 34 группы медицинских экспертов в 32 страны, предоставил 283 партии противоэпидемической помощи 150 странам и четырем международным организациям и экспортировал противоэпидемические средства в более чем 200 стран и регионов.

2020 год является первым годом восьмого десятилетия китайско-российских отношений. В условиях того, что эпидемия серьезно повлияла на глобальную экономику и международный порядок и ускорила колоссальные изменения в мире, невиданные за столетия, Китай и Россия твердо придерживаются духа новой эры - взаимопомощи и поддержки, разделения всех невзгод. В борьбе с эпидемией Китай и Россия поддерживают друг друга в защите своих жизненно важных интересов, непреклонно отстаивают мультилатерализм, защищают международную справедливость, что подчеркивает исключительность и высокий уровень китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

Чжан Ханьхуэй: Китайско-российское деловое сотрудничество выдержало испытания пандемией, продемонстрировав высокую устойчивость. Фото: Пресс-служба Посольства КНР в РФ

Обе страны поддерживают постоянное взаимодействие на высоком уровне. В этом году председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин четыре раза вели телефонные переговоры и многократно обменивались корреспонденцией, чтобы предоставить стратегическое руководство для развития китайско-российских отношений. Главы двух государств обменялись поздравительными телеграммами по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне, продемонстрировав твердую решимость защищать ее истинные итоги и отстаивать международную справедливость. Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И совершил официальный визит в Россию, в ходе которого принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Во время плодотворных переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым стороны провели углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, а также по международным и региональным вопросам и достигли ряда важных договоренностей. Член Госсовета КНР, министр обороны Вэй Фэнхэ, дважды возглавлял делегацию, посетившую Россию для участия в важных мероприятиях, направленных на углубление взаимного доверия и сотрудничества между вооруженными силами двух стран.

Совместная борьба с эпидемией придает китайско-российским отношениям дополнительное стратегическое значение. Президент Владимир Путин был одним из первых глав крупных держав, который выразил солидарность Китаю в борьбе с эпидемией. Россия была первой страной, которая направила медицинских экспертов для противодействия эпидемии и оказания медицинской помощи городу Уханю, а при первой возможности китайское правительство направило в Россию группу медицинских экспертов для борьбы с эпидемией и продолжает предоставлять противоэпидемические материалы в Россию. Авиасообщение между двумя странами оставалось открытым, и грузоперевозки на границе не прерывались.

Все готово для празднования предстоящего национального дня в Пекине, 30 сентября 2020 года. Фото: EPA

Обе стороны будут укреплять сотрудничество в таких областях, как медицина и здравоохранение, профилактика и контроль эпидемии, исследования и разработки в области вакцин, а также совместно создавать сообщество в области здравоохранения. Перед лицом необоснованных нападок и клеветы со стороны некоторых западных стран и политиков Китай и Россия объединили свои усилия и поддерживают друг друга, чтобы отреагировать на угрозу "политического вируса" и угрозы гегемонии, а также совместно защищать авторитет ВОЗ и создать "неприступную крепость" доверия и сотрудничества, которую нельзя будет сломить никаким обманом.

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Китайско-российское деловое сотрудничество выдержало испытания пандемией, продемонстрировав высокую устойчивость. С января по август включительно объем двусторонней торговли достиг 68,626 миллиарда долларов, что практически соответствует прошлогоднему уровню. В рамках Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества запланировано более тысячи совместных мероприятий, в которых примут участие разнопрофильные научные организации из двух стран. Обе стороны будут укреплять сотрудничество и совместные исследования в таких областях, как информационные технологии, искусственный интеллект, интернет вещей и т.д., чтобы содействовать совместному развитию двух стран и вносить вклад в научно-технический прогресс человечества.

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Китайско-российское международное сотрудничество становится все более зрелым и устойчивым. Обе стороны твердо поддерживают центральную роль ООН в международных вопросах, отстаивают международное право и основополагающие нормы международных отношений, активно реформируют и совершенствуют систему глобального управления, содействуют созданию сообщества киберпространства на основе мира, безопасности, открытости, сотрудничества и упорядоченности, а также решительно выступают против политики односторонних действий и политики грубой силы. Стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией становится все более тесным и не изменяется под воздействием внешних угроз. Обе страны стали важной стабилизирующей силой в нестабильной международной обстановке.

Жители Пекина на церемонии поднятия флага на площади Тяньаньмэнь, посвященной 71-й годовщине основания Китайской Народной Республики, в Пекине, Китай, 1 октября 2020 года. Фото: REUTERS

Эпидемия, которая случается раз в столетие, - серьезное испытание для китайско-российских отношений, эта ситуация, как лакмусовая бумажка, показывает истинную дружбу в сложных ситуациях. Практика показывает, что китайско-российские отношения не подвержены влиянию катастроф, обрушившихся с неба, или внешнего вмешательства, это только сделает китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство более устойчивым в новую эпоху.

Сегодня Китай и Россия являются твердыми сторонниками международного противоэпидемического сотрудничества, лучшими демонстраторами мирного сосуществования великих держав, тесными партнерами по разработке передовых технологий и решительными сторонниками формирования многополярного мира. Китай готов, как и прежде, сотрудничать с Россией над углублением двустороннего сотрудничества, принося пользу двум народам, совместно выстраивая новый тип международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, а также содействовать созданию сообщества единой судьбы человечества и внести большой вклад в дело мира и развития во всем мире.