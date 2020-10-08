Пять миллионов человек заразились коронавирусом в Бразилии

Бразилия перешагнула отметку в пять миллионов заболевших COVID-19, пятая часть которых проживает в штате Сан-Паулу. Об этом в среду сообщило министерство здравоохранения страны. Жертвами вируса стали более 148 тысяч бразильцев.

Ситуация с коронавирусом в Бразилии постепенно улучшается, хоть и остается достаточно сложной. За минувшие сутки в стране выявили 31,6 тысячи новых случаев заражения COVID-19, 734 человека погибли. На этом фоне среднесуточные показатели выглядят заметно ниже: около 27 тысяч новых случаев и 631 погибший.

Минздрав страны, теперь возглавляемый генералом, рапортует, что из пяти миллионов почти 4,4 миллиона выздоровели, а 461 тысяча все еще находятся под наблюдением врачей. Очередной миллион заболевших Бразилия набрала чуть более чем за месяц.