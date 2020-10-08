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Рубрика: В мире

Власть на и.о.

В Киргизии делят портфели
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)
Пока политики Киргизии пытаются договориться, само население, умудренное опытом "революций" прошлых лет, стремится вернуть жизнь в спокойное русло. Но, несмотря на видимое затишье, в воздухе витает дух неопределенности. В столице республики благодаря добровольцам, сформировавшим дружины, удалось предотвратить мародерство и отбить атаки рейдеров на различные объекты. К охране правопорядка возвращается милиция, а Нацбанк рекомендует коммерческим банкам приступить к работе. И.о. главы МВД Курсан Асанов, сменивший прежнего руководителя ведомства, заявил, что главная задача силовиков - не допустить участия в политических процессах криминалитета, сейчас пытающегося усилить влияние не только на периферии, но и в столице.

Куда исчез его предшественник на посту, Курсан Асанов не знает, но сам, по его словам, готов работать под руководством любого премьера. Он, как и многие сегодня в Киргизии, возлагают надежду на действующий созыв парламента, который должен продолжить работать до новых выборов и утверждения сменного состава. На данный момент, пожалуй, только законодатели еще способны вернуть ситуацию в правовое поле. Однако несколько попыток собрать кворум, необходимый для принятия каких-либо значимых решений, завершились неудачей, и неизвестно, когда и чем закончится очередная. Группа депутатов тем временем инициировала рассмотрение вопроса об импичменте президенту, но эта процедура настолько сложна, что подобную идею воспринимают со скепсисом даже ее сторонники. Сам Сооронбай Жээнбеков о намерениях уйти пока не заявлял, но и на публике не появлялся уже несколько дней.

Фото: Абылай Саралаев/ ТАСС
В Киргизии продолжаются протесты после парламентских выборов

В заложниках парламентского паралича оказался и Садыр Жапаров, которого накануне провозгласили врио премьера. Оказалось, что одобрением большинства законодателей и лидеров протеста заручиться он не успел. Теперь его полномочия пытается оспорить самовыдвиженец от одной из протестовавших партий. Третью кандидатуру предложил финансово-банковский сектор, в котором убеждены, что правительство на данном этапе необходимо возглавить человеку без политических амбиций, но с опытом в экономике.

Глава Киргизии о намерениях уйти пока не заявлял, но и на публике уже несколько дней не появлялся

Политическое поле Киргизии остается разделенным несколькими условными центрами силы, которые действуют параллельно друг другу. Несмотря на призывы президента Сооронбая Жээнбекова, лидеры протеста вести с ним переговоры пока не торопятся, но и прийти к согласию друг с другом у них не получается. На этом фоне в ряд ведомств, за редким исключением, вернулись работать прежние руководители (с приставкой и.о). В правительстве, похоже, сумели преодолеть кризис, вызванный отставкой прежнего премьера Кубатбека Боронова, и заявили о необходимости вернуться к насущным задачам - борьбе с COVID-19, исполнению соцобязательств и подготовкой к зиме. Кабинет министров пока управляется и.о. вице-премьера Эркином Асрандиевым, который в прежней команде курировал экономический блок.

В мире экс-СССР Киргизия

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