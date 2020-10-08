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08.10.2020 00:25
Рубрика: Общество

Попова заявила об усложнении ситуации с коронавирусом в России

Текст: Ольга Игнатова
В 60 регионах России сейчас наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

По ее словам, с распространением коронавируса складывается очень тревожная ситуация. И если россияне не будут соблюдать уже введенные из-за COVID-19 ограничения, то придется ужесточить предписания, допускает глава ведомства. Попова отметила, что идет рост заболеваемости среди пожилых людей, и это "плохой признак". Она напомнила, что люди старше 60 лет болеют тяжелее. Но сейчас больше всего инфицированных - это люди в возрасте от 30 до 49 лет. А вот среди школьников и студентов заразившихся немного.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Интересно, что научные центры, в том числе "Вектор", работают над новыми тестами для определения уровня иммунитета к коронавирусу. По словам главы Роспотребнадзора, первые тесты были настроены и сориентированы на очень высокие уровни антител в крови у переболевших. Она также сообщила, что пострегистрационные исследования вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" планируют начать в конце октября.

В России SARS-CoV-2 выявлен у более 1,2 миллиона человек, из них почти 22 тысячи скончались. При этом 7 октября, впервые за последний месяц, в стране зафиксировано снижение заболеваемости: за минувшие сутки выявили 11 тысяч 115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее.

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