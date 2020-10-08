Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь отверг обвинения со стороны США

В общих прениях на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН Чжан Цзюнь решительно выступил против заявлений перечисленных стран и их противоправных действий, связанных с вмешательством во внутренние дела Китая под предлогом прав человека и провоцированием конфронтации между государствами-членами в ООН.

По словам Чжан Цзюня, сегодня мир переживает переломный момент, сопряженный с серьезными проблемами. Государства-члены ООН только что отметили 75-ю годовщину создания организации. Мировые лидеры призвали к солидарности и сотрудничеству в борьбе с COVID-19 и решении других глобальных проблем.

К сожалению, США, Германия и Великобритания, проигнорировав призывы со всех сторон, настаивают на провоцировании вражды. Они злоупотребляют площадкой ООН, политизируют вопросы прав человека и провоцируют политическую конфронтацию. Они распространяют ложную информацию и политический вирус, очерняют Китай и вмешиваются во внутренние дела Китая. Китайская сторона решительно выступает против и отвергает подобные действия, отметил китайский дипломат.

Действия США расходятся с историческим развитием: мир прогрессирует, люди хотят солидарности, а не разделения, сотрудничества, а не конфронтации, взаимной выгоды, а не игры с нулевой суммой. "Я хотел бы сказать Соединенным Штатам: ваши клише полностью ложны. Достижения Китая в области развития прав человека широко признаны, и у вас не получится их отрицать ложью и обманом. Принятие Китаем эффективных мер по борьбе с терроризмом, обеспечению национальной безопасности и содействию социально-экономическому развитию твердо поддерживается всем китайским народом и может выдержать испытание временем и историей, - отметил Чжан Цзюнь. - Я хотел бы сказать Соединенным Штатам: ваши политические планы никогда не увенчаются успехом. Развивающиеся страны имеют право защищать свой суверенитет, добиваться развития и обеспечивать безопасность. Пора бы вам осознать несостоятельность ваших последовательных попыток. Обвинение других не решит ваших проблем и не скроет ваших неудач".