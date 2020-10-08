Приложение Google улучшило камеру в дешевых Android-смартфонах. Как оно работает

Разработчики из Google выпустили новую версию приложения Google Camera Go, предназначенного для использования на бюджетных моделях смартфонов, таких как Nokia 1.3.

Одним из долгожданных нововведений стал ночной режим, позволяющий делать четкие и проработанные снимки в условиях недостаточного освещения без использования вспышки. В ночном режиме камера делает несколько фото с разной экспозицией и затем объединяет их.

Low light, camera, action 📷! With Night Mode on Camera Go, take high-quality photos on your Android phone, no matter what time of day it is. pic.twitter.com/UooQhAm9tF — Android (@Android) October 5, 2020

В Google также сообщили о скором внедрении режима HDR в приложении Camera Go. Он позволит создавать насыщенные фото без провалов в тенях и засветок в светлых местах кадра.