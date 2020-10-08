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Приложение Google улучшило камеру в дешевых Android-смартфонах. Как оно работает

Текст:   Антон Благовещенский
08.10.2020,  
16:52
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики из Google выпустили новую версию приложения Google Camera Go, предназначенного для использования на бюджетных моделях смартфонов, таких как Nokia 1.3.

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Одним из долгожданных нововведений стал ночной режим, позволяющий делать четкие и проработанные снимки в условиях недостаточного освещения без использования вспышки. В ночном режиме камера делает несколько фото с разной экспозицией и затем объединяет их.

В Google также сообщили о скором внедрении режима HDR в приложении Camera Go. Он позволит создавать насыщенные фото без провалов в тенях и засветок в светлых местах кадра.

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