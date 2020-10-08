Приставы перестанут путать должников с их тезками

Министерство юстиции России подготовило законопроект, решающий проблему так называемых двойников: когда чужие долги взыскиваются с посторонних людей - полных тезок должников.

Даже тот, кто исправно платит по всем счетам, сегодня не застрахован от появления своего имени в списках должников. Фото: Сергей Михеев

Проблема эта не новая, известная. Вот свежий пример. Столичная жительница Ирина К. задолжала несколько десятков тысяч рублей по коммунальным счетам. А еще она набрала массу кредитов и тоже не отдает. Зачем? Ведь у нее есть полная тезка в Подмосковье, у которой приставы регулярно арестовывают счета.

Надо отдать должное службе судебных приставов: она оперативно реагирует и всегда исправляет ситуацию. По всей стране даже были открыты специальные "горячие линии" для двойников. Создаются и реестры двойников, чтобы казусы не повторялись раз за разом. Но все-таки система иногда дает сбой, и некоторые двойники, которым не посчастливилось иметь тезку-неплательщика, от отчаяния порой подумывают даже о смене фамилии.

Но где гарантия, что и на новом имени не висят долги какого-нибудь очередного тезки?

Теперь минюст предлагает положить конец путанице.

Предполагается, что в судебных приказах должны будут указываться дата и место рождения взыскателя и должника. Все-таки у двойников обычно разные малые родины.

"В настоящее время порядка 50 процентов исполнительных документов, поступающих в ФССП России, не содержат однозначного уникального идентификатора должника, - рассказывают в минюсте. - Судебному приставу-исполнителю приходится запрашивать сведения у налоговых органов, органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, а также у других ведомств, обладающих соответствующей информацией".

Закон сегодня не предусматривает наличие у гражданина единого идентификатора. Но есть способы однозначно идентифицировать человека: паспортные данные, индивидуальный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета и иные.

"Одной из причин возникновения ситуаций, связанных с ошибочной идентификацией должников по исполнительным производствам, является указание в исполнительных документах, выданных на основании судебных решений, ограниченного перечня идентификаторов", - рассказывают в минюсте.

Например, в судебных приказах обязательно указание только фамилии, имени и отчества. Судебные приказы выносятся судами в ряде дел в автоматическом режиме по заявлению взыскателя.

Предполагается, что речь идет о бесспорных ситуациях, например, долге по алиментам, долге по коммунальным счетам, недоимках по налогам. Если должник не согласен, он может подать возражение, и приказ будет отменен.

Пикантность в том, что двойник отменить приказ не может, он же не должник. Так что его дело - платить и возмущаться, а потом пытаться вернуть арестованные деньги.

По данным Верховного суда России, в прошлом году судами было вынесено 19,7 миллиона судебных приказов. В зоне риска практически каждый. Многие ли могут поручиться за уникальность своего имени?

В ведомстве напоминают, что скоро должны вступить в силу поправки в закон "Об исполнительном производстве", которые сводят к минимуму риски ошибочной идентификации должника.

В исполнительных документах, направляемых судебным приставам, необходимо будет указывать один из уникальных идентификаторов должника: страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика и другие сведения, позволяющие идентифицировать человека.

Но все-таки нужны дополнительные меры. Разработанный ведомством законопроект вносит поправки во все процессуальные кодексы: в заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе обязательно должны быть указаны дата и место рождения истца (взыскателя) и ответчика (должника).