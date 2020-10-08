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Раскрыта долгожданная фишка следующего iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
08.10.2020,  
16:04
Фото: Алексей Петров/РГ Фото: Алексей Петров/РГ
Фото: Алексей Петров/РГ

iPhone следующего поколения, который будет представлен в 2021 году, будет иметь заметные отличия от моделей 2020 года.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление Росса Янга, аналитика агентства Display Supply Chain Consultants.

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По словам эксперта, модели iPhone следующего года получат дисплеи ProMotion с частотой обновления 120 Гц, увеличивающей плавность анимации. Всего в линейке будет четыре модели смартфонов - две базовых и две - с расширенными функциями. Диагонали экранов составят от 5,4 до 6,67 дюйма.

Другой инсайдер, блогер Ice Universe, поделился данными о размере "челки" у iPhone 13. По его информации, она станет меньше. Именно выступ в экране стал одним из поводов для критики iPhone X и последующих безрамочных моделей.

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