Раскрыта долгожданная фишка следующего iPhone

iPhone следующего поколения, который будет представлен в 2021 году, будет иметь заметные отличия от моделей 2020 года.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление Росса Янга, аналитика агентства Display Supply Chain Consultants.

По словам эксперта, модели iPhone следующего года получат дисплеи ProMotion с частотой обновления 120 Гц, увеличивающей плавность анимации. Всего в линейке будет четыре модели смартфонов - две базовых и две - с расширенными функциями. Диагонали экранов составят от 5,4 до 6,67 дюйма.

Другой инсайдер, блогер Ice Universe, поделился данными о размере "челки" у iPhone 13. По его информации, она станет меньше. Именно выступ в экране стал одним из поводов для критики iPhone X и последующих безрамочных моделей.