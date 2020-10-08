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Рубрика: Экономика

Жажда мести

Должникам предложили "отработать" дворниками
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 228(8282)
В столичном районе Свиблово должникам за коммунальные услуги предложили "отработать" недоимку. Местный "Жилищник" открыл специальные вакансии для таких людей. Правда, выметать собственные пени и недоимки неплательщики не спешат.

По последним данным, просроченная задолженность за ЖКУ в Москве после выхода из пандемии резко снизилась, постоянно не платят лишь несколько процентов горожан. Должники делятся на несколько групп. Есть забывчивые: уезжают на несколько месяцев, квитанции не оплачивают, и аванс не оставляют. Есть те, кто не платит "принципиально". Идея коммунальщиков призвана помочь порядочным людям, которые не платят просто от нехватки средств. В частности, из-за потери работы. В Свиблове открыли специальные вакансии. "Сейчас у нас свободны места дворников и рабочих зеленого хозяйства", - рассказал и.о. руководителя ГБУ "Жилищник" Юрий Нежура. Звонить можно по номеру 8(499) 180-01-64 и писать на gbusviblovo@mail.ru. Судя по официальному сайту коммунальной организации, можно заработать от 30 тыс. руб. в месяц. Поэтапно можно расплатиться с долгом. Пока вакансии еще есть, резкого ажиотажа не наблюдается.

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