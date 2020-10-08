Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе

У московских школьников продолжаются двухнедельные каникулы. Как провести их с пользой? Столичный Департамент образования и науки подготовил для них занятия на любой вкус: образовательные, спортивные и творческие онлайн-программы. "Российская газета" рассказывает о самых интересных онлайн-кружках, на которые можно записаться уже сейчас.

Спортивные

Весенний карантин показал, что регулярные занятия спортом можно продолжать дома. В этот раз для школьников Московский центр "Патриот.Спорт" запустил интересные соревнования. Например, до 13 октября совместно с ПФК ЦСКА проводится видео-челлендж "Армейский финт" среди девочек и мальчиков в трех возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. Для участия нужно записать на видео выполнение определенных технических элементов, повторив их за футболистами ЦСКА. Ролики с футбольными финтами специально для конкурса записали несколько игроков красно-синих: Адольфо Гайч, Чидера Эджуке и Георгий Щенников, Валерия Бизенкова, Маргарита Черномырдина, Дарья Яковлева. Челленджы можно посмотреть на YouTube канале Центра.

Кроме того, в Москве впервые запустили онлайн-чемпионат по роуп скиппингу (спортивной скакалке). Запланированы три этапа состязаний в онлайн: отборочный тур, полуфинал и финал. Соревнования пройдут в трех возрастных категориях: 1-4, 5-8 и 9-11 классы. В программе испытания на скорость, координацию, выносливость и даже артистизм. Участники онлайн-турнира должны будут повторить и записать на видео ряд упражнений на скакалке. Разработала элементы, специально для конкурса, призер Чемпионата мира по роуп скиппингу Елена Астахова.

Для школьников запустили онлайн-соревнования и по русским шашкам. Они до 20 октября в двух возрастных категориях: для детей младше 12 и старше 12 лет. Всего для ребят пройдет 10 турниров на специализированной игровой онлайн-платформе. Начало каждого игрового дня в 13:00. За участие в каждом из турниров игрокам будут начислены баллы в зависимости от занятых мест. По итогам всей серии победителями и призерами соревнований станут игроки с максимальной суммой баллов. Призами от Московского центра "Патриот.Спорт" отметят 6 юношей и 6 девушек в каждой из двух возрастных категорий. Следить за новостями можно в социальных сетях Центра.

Киберканикулы

Сейчас в Москве доступно много бесплатных ИТ-занятий для ребят. Например, стартовали онлайн-смены "Киберосень". Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 11 до 17 лет. В течение пяти смен, до 30 ноября, педагоги "КиберШколы", известные предприниматели, профессиональные киберспортсмены и преподаватели ведущих вузов страны будут проводить для ребят дистанционные мастер-классы, тренинги и вебинары.

Всего будут доступны 11 курсов. На лекциях сотрудников известной компьютерной компании детям расскажут об истории персонального компьютера. На занятиях, которые проведут специалисты ИТ-компании, школьники узнают, как выбирать оборудование для киберспорта и правильно его настраивать. Зарегистрироваться на участие в "Киберосени-2020" можно на портале Мэра и Правительства Москвы в разделе "Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества".

А в Центре внешкольной работы "Синегория" школьники смогут больше узнать об ИТ-профессиях. Кроме этого, эксперты в режиме онлайн познакомят ребят со специальностями будущего. Например, web-дизайнером или эковожатым.

Больше онлайн-программ доступны на портале "Дом онлайн".

Образовательные онлайн-программы

Недавно в библиотеке Московской электронной школы произошли большие изменения. Появились виртуальные лаборатории и голосовой помощник, обновился контент и интерфейс приложения. На каникулах школьники вместе с родителями могут их попробовать и повторить школьную программу.

Виртуальные лаборатории запустили по двум дисциплинам - оптике и механике. Ребята могут из дома узнать о принципах работы привычных устройств или о том, какие законы физики лежат в основе обыденных явлений: света, силы тяжести, падения, торможения и многих других. Лаборатории помогут подтянуть знания по физике, для этого в приложении представлен большой выбор оборудования с функцией самостоятельной настройки пользователем.

По другим дисциплинам школьники могут подтянуть знания с помощью видеоуроков в библиотеке МЭШ. Сейчас там доступно более 5 тысяч разных уроков от лучших учителей Москвы. Причем длительность таких уроков небольшая - всего 15-20 минут.

А для тех, кто со школьной скамьи интересуется бизнес-процессами запустили онлайн-марафон "Мой выбор - моя ответственность". Школьники 8-11 классов смогут принять участие в мастер-классах, мотивирующих тренингах и деловых играх от бизнес-коучей и лучших тренеров Московского центра развития кадрового потенциала образования. Ребята научаться правильно продвигать идеи для стартапов, создавать для них сайты и оригинально "продавать" их инвесторам.

Творческие мастерские

Старших школьников Дворец творчества детей и молодежи на Миусах приглашает на занятия по немецкому языку, онлайн-картингу, джаз-модерну и латиноамериканским танцам.

"ART - ФЕСТ" пройдет на площадке Дворца творчества детей и молодежи "На Стопани". Педагоги проведут для школьников увлекательные мастер-классы, теоретические и практические занятия по рисованию, театральному искусству, танцам и дизайну.

Детский музыкальный театр "Домисолька" проведет в виртуальных творческих мастерских обучающие курсы по вокалу, хореографии, актерскому мастерству, сольфеджио, английскому языку, дизайну, киноискусству. Там ребята разучат русские народные песни и смогут исполнить песню с Дианой Гурцкая.

Виртуальные путешествия

Отправиться в виртуальное путешествие на каникулах предлагает Центр развития творчества детей и юношества "Пресня". Начать приключения лучше всего с изучения истории и культуры страны. Так, 10 октября школьники смогут побывать в древнегреческом театре и узнать, как зарождалось театральное искусство. Отправление в 12 часов от портала ДОМонлайн.

Любителям экзотики предлагают посетить африканский континент. 13 октября школьников в возрасте от 7 до 17 лет приглашают освоить азы африканской живописи. Познакомиться с искусством танзанийских художников, узнать о стиле тингатинга и создать собственную картину поможет педагог Центра Ольга Балалаева.

Во Дворце творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара проходит онлайн-смена "Путеводитель РДШ_Москва". Школьники смогут совершить виртуальное путешествие по самым интересным городам России, познакомиться с природными достопримечательностями, необычными памятниками и удивительными заповедными местами нашей страны. А с 14 по 16 октября состоится городская онлайн-школа "Добровольчество", участники которой познакомятся с медиа-, социальным и профессиональным волонтерством, посетят тематические онлайн-лекции, разработают и представят свои инициативы.

Центр детского творчества "Замосковоречье" предлагает совершить путешествие по различным сказочным странам и волшебным континентам в компании Пеппи Длинныйчулок, Капитана Врунгеля, Винни Пуха, Мэри Поппинс, Смешариков, Фиксиков и побывают на сладких мастер-классах, кулинарных поединках, интеллектуальных квизах и квестах.