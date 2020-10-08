Лесные пожары под Воронежем потушили

МЧС сообщило о ликвидации всех крупных лесных пожаров в Воронежской области.

- По состоянию на 6.00 объединенная противопожарная группировка ликвидировала все крупные пожары на территории региона, - сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. Спасатели напомнили, что в Воронежской области сохраняется высший, пятый класс пожарной опасности. Подразделения МЧС находятся в готовности реагировать на вызовы, противопожарный надзор в усиленном режиме следит за соблюдением мер предосторожности.

Вечером в среду в Воронежской области действовали четыре крупных лесных и ландшафтных пожара общей площадью более 170 гектаров.