Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом ответил на самые популярные вопросы, касающиеся перевода сотрудников на удаленку. Как "РГ" уже сообщала, каждое предприятие в столице с понедельника 5 октября по указу мэра Москвы Сергея Собянина должно перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников. Итак, какие вопросы в связи с этим возникают у москвичей?

- Касается ли перевод на дистанционную работу представителей социальных профессий (общественный транспорт, вывоз ТБО и проч.)?

Ответ: Установленные ограничения применяются не к отдельным профессиям, а к организации в целом. В подобных организациях установленные требования могут быть обеспечены за счет персонала, осуществляющего "офисную работу".

- Какие критерии для определения "критически важных" сотрудников для деятельности организации?

Ответ: Это сотрудники, отсутствие которых на рабочем месте создает угрозу жизни, здоровью граждан или ущерба имуществу, либо может привести к сбою в работе непрерывно действующих или опасных производств.

- Распространяется ли распоряжение на онлайн-магазины, чьи сотрудники работают офлайн?

Ответ: Установленные требования распространяются на все организации, в том числе на онлайн-магазины.

- Что делать, если сотрудники откажутся от предоставления личных данных (номеров авто и карт "Тройка") в отчетные таблицы?

Ответ: Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами.