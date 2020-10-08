Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку

- Касается ли перевод на дистанционную работу представителей социальных профессий (общественный транспорт, вывоз ТБО и проч.)?
Ответ: Установленные ограничения применяются не к отдельным профессиям, а к организации в целом. В подобных организациях установленные требования могут быть обеспечены за счет персонала, осуществляющего "офисную работу".
- Какие критерии для определения "критически важных" сотрудников для деятельности организации?
Ответ: Это сотрудники, отсутствие которых на рабочем месте создает угрозу жизни, здоровью граждан или ущерба имуществу, либо может привести к сбою в работе непрерывно действующих или опасных производств.
- Распространяется ли распоряжение на онлайн-магазины, чьи сотрудники работают офлайн?
Ответ: Установленные требования распространяются на все организации, в том числе на онлайн-магазины.
- Что делать, если сотрудники откажутся от предоставления личных данных (номеров авто и карт "Тройка") в отчетные таблицы?
Ответ: Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами.