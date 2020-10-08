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08.10.2020 12:56
Рубрика: Экономика

Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку

Текст: Любовь Проценко
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом ответил на самые популярные вопросы, касающиеся перевода сотрудников на удаленку. Как "РГ" уже сообщала, каждое предприятие в столице с понедельника 5 октября по указу мэра Москвы Сергея Собянина должно перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников. Итак, какие вопросы в связи с этим возникают у москвичей?
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

- Касается ли перевод на дистанционную работу представителей социальных профессий (общественный транспорт, вывоз ТБО и проч.)?

Ответ: Установленные ограничения применяются не к отдельным профессиям, а к организации в целом. В подобных организациях установленные требования могут быть обеспечены за счет персонала, осуществляющего "офисную работу".

- Какие критерии для определения "критически важных" сотрудников для деятельности организации?

Ответ: Это сотрудники, отсутствие которых на рабочем месте создает угрозу жизни, здоровью граждан или ущерба имуществу, либо может привести к сбою в работе непрерывно действующих или опасных производств.

- Распространяется ли распоряжение на онлайн-магазины, чьи сотрудники работают офлайн?

Ответ: Установленные требования распространяются на все организации, в том числе на онлайн-магазины.

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- Что делать, если сотрудники откажутся от предоставления личных данных (номеров авто и карт "Тройка") в отчетные таблицы?

Ответ: Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами.

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