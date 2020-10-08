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08.10.2020 07:31
Рубрика: Власть

Петр Бирюков: Завершается благоустройство двух переулков в центре Москвы

Текст: Ирина Огилько
В центре Москвы завершаются работы по благоустройству в Даевом и Ананьевском переулках. Здесь создано новое общественное пространство для прогулок и отдыха. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Работы в этом районе начались в феврале, но затем были приостановлены из-за эпидемиологической ситуации. По словам Бирюкова, благоустройство этих переулков позволило завершить создание единого комфортного и безопасного прогулочного пространства в районе улицы Сретенка и северной части Садового кольца.

Фото: Пресс-служба ДКР Москвы
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"В результате благоустройства все воздушные кабельные линии убрали под землю в коллекторы, расширили тротуары, установили более 120 опор освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, скамейки и навигационные стелы, которые помогут лучше ориентироваться москвичам и гостям столицы, - рассказал заммэра. - Для любителей активного отдыха откроются станция велопроката и велопарковки". Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в ближайшее время будут завершены работы на дворовых территориях в районе благоустройства. Там приведут в порядок проезды и дорожки, оборудуют детские и спортивные площадки, запланирована высадка деревьев и кустарников.

Петр Бирюков сообщил, что в рамках реконструкции особое внимание уделяется сохранению культурных ценностей. Он напомнил, что при демонтаже асфальтового покрытия в Ананьевском переулке были найдены исторические решетки со световыми призмами, которые ранее служили для освещения подвалов. Они направлены на реставрацию, после которой вернутся на место и станут еще одной достопримечательностью сретенских переулков.

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