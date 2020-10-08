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Рубрика: Происшествия

Земля содрогнулась...

Под Рязанью подсчитывают ущерб от взрывов на военном складе
Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)
В деревнях и селах Рязанской области, расположенных вблизи воинской части, где в среду взорвались боеприпасы, сегодня тихо. Да и вчера уже все в основном успокоились - как только перестали доноситься звуки разрывов, люди начали осматриваться, прикидывать ущерб и радоваться, что живы и здоровы.

Но когда все началось, была единственная эмоция - страх. Все местные жители, с кем удалось поговорить, на вопрос: "Как это было?", отвечают одинаково: "Было страшно".

Фото: rzn.info
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Это слово - "страшно" - первым произносят и те, кто бежал из Шелемишева, находящегося в непосредственной близости от взорвавшихся складов, и в Желтухино, что в несколько километрах от места ЧП, и в Вослебово, куда эвакуировали людей из пятикилометровой зоны, и в селе Чирково соседнего Ряжского района, и в Полянах, расположенных в 12 километрах от эпицентра... Галина бежала из Шелемишева хутора в панике.

- Уехала в чем была - вот штаны и куртка. Только бабушку успели забрать, - рассказывает женщина. - Из документов - что было в машине...

Сейчас она с близкими - в эвакуационном пункте в Вослебовской школе. Когда прошел первый шок, начали думать: что там с домом, будет ли куда вернуться?"

По официальной информации правительства региона, полностью сгорели девять домов, находящихся в непосредственной близости от складских помещений. На территории военного городка поселка Желтухинский тоже есть поврежденные дома. Как вспоминает жительница Вослебово Ирина Иванова, в тот день она, как всегда, была на работе.

Все местные жители, с кем удалось ­поговорить, на вопрос: "Как это было?", отвечают одинаково: "Было страшно"

- Вдруг после обеда такая волна пошла, как землетрясение, наша контора чуть не рухнула. Было очень страшно. Потом увидели огромный клуб дыма, начались взрывы. Примерно после 16-17 часов стали приезжать люди из воинской части, Шелемишева, Желтухино. В основном приезжали на своих машинах. Других привозили на автобусах, - вспоминает Ирина. - Вы не верьте всему, что в интернете пишут, что все тут в крови приезжали и в панике. Не было у нас такого...

Большинство эвакуированных из зоны риска разъехались по родственникам, часть разместилась в эвакопунктах.

Фельдшер ФАП села Чирково Мария Пролыгина вспоминает, что паники не было: "Всех перевезли в общежитие техникума в Ряжске. Накормили ужином... а уже часам к 19 вечера грохот стал затихать. Во многих домах стекла повыбивало, кое-где повреждены чердаки. Но окна - это ерунда. Главное, что все люди живы и здоровы..."

Увы, без пострадавших не обошлось. В основном у людей ожоги и другие травмы, полученные в ходе пожара, сообщили в минздраве Рязанской области. К полудню вчерашнего дня в стационарах Скопинского и Ряжского межрайонных медицинских центров находилось 16 человек.

Местные власти выплатят пострадавшим от взрывов боеприпасов на складах от 10 до 400 тысяч рублей в зависимости от ущерба

- Это косвенно пострадавшие, - пояснила представитель минздрава Ирина Кузьминова. - Это пациенты, которым требуется неотложная медпомощь, в частности гемодиализ, инсулинотерапия или маломобильные пациенты.

Помимо того, в Ряжском межрайонном центре находятся еще четверо госпитализированных, состояние которых медики оценивают как средней тяжести. Одного человека вертолетом санавиации доставили в травмцентр областной клинической больницы.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Под Рязанью начали разминирование деревни рядом с горевшим арсеналом

Между тем началось разминирование деревни Дегтярка, находящейся в 1,5 километра от эпицентра взрывов. А власти уже подсчитывают ущерб. "Сейчас проводится оценка причинённого ущерба, вырабатываются механизмы возмещения полной или частичной утраты жилья", - заявил губератор области Николай Любимов. Им принято и решение о выплатах гражданам, признанным пострадавшими вследствие ЧС: "50 тысяч рублей - за частичную утрату имущества первой необходимости; 100 тысяч рублей - за полную утрату имущества первой необходимости.

Выплаты гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью: 400 тысяч рублей - тяжкий вред здоровью; 200 тысяч рублей - средний вред здоровью; 20 тысяч рублей - лёгкий вред здоровью; по 10 тысяч рублей на неотложные нужды получат семьи, которых эвакуировали при ЧП", - говорится в сообщении. Как заверил глава региона, уже с 9 октября граждане начнут получать эту выплату. Что касается работы школ в зоне ЧС, то как пояснили в профильном министерстве, ученики Вослебовской школы переходят на дистанционное обучение, еще трех отправлены на каникулы. Остальные работают в штатном режиме.

Минобороны

Весь вчерашний день Минобороны России наращивало военную группировку, оперативно созданную для борьбы с огнем и взрывами на армейском арсенале в Рязанской области.

По количеству задействованных там сил и средств можно судить о масштабе бедствия. В ликвидации его последствий участвуют инженерные и саперные подразделения, транспортная и армейская авиация, большое количество специальных машин и даже минно-розыскные собаки. Всего - более 650 человек и около 200 единиц техники. В готовности к переброске в Рязанскую область находится сводный отряд Международного противоминного центра Вооруженных сил из подмосковного Нахабина.

То, что в последние сутки происходит на самом складе боеприпасов и в его окрестностях, напоминает войсковую операцию. Над объятым пламенем арсеналом барражируют оборудованные водосливными устройствами вертолеты Ми-8 и Ми-26. Они несут на борту 5 и 15 тонн жидкости соответственно. Только в первой половине четверга экипажи винтокрылых машины сбросили на очаги пожара почти 400 тонн воды. Еще около 200 тонн вылили на охваченные огнем землю и строения три военно-транспортных самолета Ил-76.

Прокуратура начала проверку взрывов под Рязанью

Мониторить ситуацию с воздуха военным помогают 17 беспилотников различных типов, в том числе "Орлан-10". Переданную дронами видеоинформацию потом дополняют визуальным контролем за районом бедствия. Для координации противопожарных действий и правильной расстановки людей и техники руководитель оперативной группы Минобороны России, замминистра, генерал армии Дмитрий Булгаков сам несколько раз облетел на вертолете Ми-8 район ЧП. Он также объездил на пожарном танке чуть ли не всю территорию склада.

Однако без надобности никто людьми не рискует. Тем более что для работы в наиболее опасных зонах у военных имеются робототехнические комплексы "Уран-6" и беспилотные системы пожаротушения "Уран-14". А там, где без присутствия человека никак не обойтись, используют бронированные машины разминирования БМР-3 и бронеавтомобили повышенной защищенности "Тайфун".

Военные инженеры уже приступили к разминированию близлежащих к арсеналу населенных пунктов. Один из саперных отрядов вчера работал в Дегтяревке - это село находится в полутора километрах от военного склада. Другая группа военнослужащих провела инженерную разведку периметра технической территории склада боеприпасов. Там саперам помогала специально обученная собака.

Вчера же Минобороны России сообщило, что в районе ЧП интенсивность взрывов снижается. "Разрывы отдельных боеприпасов на территории склада происходят с временным промежутком от 15 до 25 минут, что говорит об уничтожении основных складских групп боеприпасов, находящихся в эпицентре пожара", - отметили в ведомстве.

Подготовил Юрий Гаврилов

МЧС

Спасатели МЧС России получили неутешительный прогноз погоды в районе взрывающихся складов. По их данным, на территории Рязанской области ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15 метров в секунду. Сильные порывы могут сказаться как на распространении огня, так и на возможностях применения беспилотной авиации.

Как раз накануне в районе ЧП был развернут передвижной пункт управления беспилотной авиационной системой. Его уже в полной мере применяют для мониторинга и контроля обстановки.

Помимо дронов спасатели Московского гарнизона доставили в район аварийного арсенала ранцевые установки пожаротушения и технику высокой проходимости. Колонна из 10 автоцистерн высокой проходимости прибыла из столичного главка МЧС. Вместе с москвичами группировку под Рязанью усилят тульскими и подмосковными спасателями.

Фото: rzn.info
Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в Рязань

- В ближайшее время ожидается убытие к месту пожара аэромобильных групп ГУ МЧС России по Тульской области и Тульского спасательного центра. В готовность приведены также силы и средства Центра по проведению работ особого риска "Лидер" и Ногинского спасательного центра. Всего в зоне ЧС будет сосредоточена группировка МЧС России в количестве 392 человека и 81 единица техники, в том числе 36 автоцистерн, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожарные с ранцами "Ермак" и "Игла", естественно, не будут тушить сами склады. У них задача иная. Разлетающиеся осколки поджигают все вокруг. Для тушения домов и лесов в округе пожарным как раз и понадобятся и индивидуальные огнетушащие установки, и высокопроходимая техника.

Сейчас прибывающих сотрудников рассредотачивают в наиболее сложных участках населенных пунктов, которые находятся в зоне происшествия.

Также открыт телефон "горячей линии", на который за сутки поступило более 60 обращений от граждан.

Подготовил Тимофей Борисов

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