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08.10.2020 07:51
Рубрика: Экономика

Правительство Москвы и Google запускают обучающий онлайн-курс

Текст: Любовь Проценко
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что обучающий курс запускает центр занятости "Моя карьера" совместно с компанией Google по теме: "Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование". Он будет доступен на новой платформе Google Навыки. Пройти обучение, программа которого разработана столичным центром занятости, сможет каждый житель России. Заммэра рассказала:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Наша задача сегодня заключается в том, чтобы оказать поддержку каждому жителю столицы, в том числе - помочь в трудоустройстве. Мы поняли, что в сложившихся обстоятельствах важно не просто подключить собственные ресурсы, но и наладить взаимодействие с партнерами, которые помогут нам улучшить уровень оказываемой людям помощи. Например, мы начали сотрудничать с рекрутерскими сайтами,что в значительной степени помогло нам расширить базу вакансий для соискателей. Кроме того, мы уже давно взаимодействуем с компанией Google. Новый совместный проект даёт возможность открыть доступ буквально для каждого жителя России к обучающему курсу, который разработали наши столичные эксперты.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Программа была создана для поддержки людей, которые столкнулись с кризисом, с фокусом на самую активную часть населения в возрасте от 25 до 40 лет. Курс будет полезен недавним выпускникам, людям, попавшим под сокращения, родителям, которые выходят из декретного отпуска, и другим желающим найти новую работу. Уроки учитывают особенности онлайн-собеседований, что еще более актуально в современных условиях.

"Сложности, с которыми мы столкнулись в последние месяцы, беспрецедентны. В марте весь мир замер, и затем мы увидели значительный рост интереса к поиску вакансий. Это отразилось и в инструменте Google Тренды, согласно которому запросов о поиске работы становится больше. Москва, к примеру, занимает восьмое место в России по популярности запроса "Вакансия". Курс, который мы запускаем сегодня при поддержке Правительства Москвы в рамках платформы Google Навыки, поможет каждому разработать персональную карьерную стратегию", - поделилась глава Google Россия Юлия Соловьева.

Программа состоит из трех модулей: "Подбор подходящих вакансий", "Резюме, портфолио и сопроводительные письма", "Прохождение собеседования и выбор наилучшего предложения". Три части курса включают в себя 15 коротких уроков продолжительностью от пяти до 15 минут. Благодаря онлайн-формату проходить модули можно в удобное время, в среднем прохождение всего курса займет около недели.

Три урока первого модуля научат соискателя определять профессиональную цель, использовать разные источники вакансий и даже социальные сети для поиска работы мечты. Второй модуль состоит из шести уроков. Они посвящены структуре резюме, эффективному использованию опыта работы, созданию портфолио и подготовке сопроводительных писем. Те, кто совсем не имеет опыта, научатся писать резюме с нуля, а более опытные сотрудники - составлять убедительный и дающий наиболее полное представление о собственных достижениях текст. Наконец, по мере прохождения третьего модуля соискатели будут учиться правильно готовиться к собеседованию и производить хорошее впечатление во время встречи с потенциальным работодателем, грамотно отвечать на вопросы и правильно их формулировать, а также выбирать лучшее предложение.

Ознакомиться с новым курсом можно по ссылке.

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