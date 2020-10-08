Сергунина: Начался прием заявок на конкурс для киберспортивных стартапов Game Innovators

Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, Московский инновационный кластер (МИК) проведет конкурс Game Innovators для киберспортивных стартапов. Подать заявку можно до 30 октября. Заммэра рассказала:

- Это уникальный проект для российского киберспортивного рынка. Мы запускаем его вместе с крупными технологичными компаниями. Для талантливых и целеустремленных участников он может стать отправной точкой в карьере. Приглашаем дизайнеров и разработчиков игр показать свое мастерство и поделиться своим взглядом на будущее киберспорта.

По ее словам, в финал конкурса выйдут 20 команд, выбранных экспертами. Они презентуют свои стартапы потенциальным байерам и инвесторам, смогут рассчитывать на помощь в масштабировании бизнеса, на образовательную и консультационную поддержку.

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.