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08.10.2020 23:00
Рубрика: Власть

Работа - дом

Штаб по COVID-19 ответил на главные вопросы по удаленке
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 228(8282)
Первые дни, которые москвичи провели на обязательной удаленке, вызвали многочисленные вопросы работников и их руководителей. Столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разъяснил основные положения указа мэра Сергея Собянина о новых мерах безопасности, которые были введены в городе.
Перевод части специалистов ЖКХ на "удаленку" не скажется на качестве услуг

В каждой московской организации работники получили письма от кадровых служб: срочно предоставьте номера машин, телефонов, "троек". В столичном штабе по борьбе с COVID-19 подчеркнули, что это не прихоть работодателей. Каждое предприятие обязано передать эти сведения, и каждый сотрудник обязан их предоставить. Все московские организации, за исключением оборонки и стратегических отраслей, обязаны перевести в дистанционный режим не менее 30 процентов сотрудников. С 9 по 12 октября нужно об этом отчитаться по установленной форме: загрузить все на mos.ru в сервис для компаний. Времени не так много, поэтому многие кадровики начали собирать сведения заранее. Если сведения не предоставить, юрлицо привлекут к административной ответственности. Накажут в таком случае и работника, подчеркивают в штабе. Все должны соблюдать дисциплину труда - статья 189 ТК РФ. Переход на удаленку коснется абсолютного большинства организаций. В том числе онлайн-магазинов и даже коммунальных служб. Разумеется, водителей автобусов, уборщиков, операторов по вывозу отходов по домам не отправить. Однако, считают в штабе, их организации могут выполнить указ мэра за счет сотрудников, выполняющих офисную работу. Как отметил заммэра Петр Бирюков, в такой формат уже переведен управленческий и вспомогательный персонал комплекса городского хозяйства. Это не должно отразиться на качестве коммунальных услуг, уверен вице-мэр. При этом на удаленку могут не уходить те сотрудники, присутствие которых критически важно для функционирования организации. Как объяснили в оперативном штабе, речь идет о тех, кто по должности обеспечивает работу непрерывно действующих или опасных производств. Если такого сотрудника не будет на рабочем месте, это может привести к ЧП разного масштаба.

Трудовой кодекс обязывает предоставить все данные: телефоны, номера машин и "троек"

Напомним, что в конце сентября власти города предложили тысячам организаций перевести работников в удаленный режим. Это могло бы сбить нарастающую динамику заражений. Однако должного эффекта получить не удалось. Количество людей во всех видах общественного транспорта сильно не уменьшилось. Угроза распространения ковида сохранилась. В результате мэрия ввела обязательную удаленку для московских предприятий в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Она приблизилась к пиковым весенним значениям. Удаленный режим работы введен до 28 октября. С 12 числа и каждый понедельник столичные работодатели будут обязаны предоставлять сведения обо всех сотрудниках, перешедших на дистанционную работу. Тех, кто не выполнит указ главы города и проигнорирует удаленку, могут оштрафовать на 300 тысяч рублей.

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