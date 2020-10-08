Теплая погода продолжит радовать жителей Центрального федерального округа

Аномально теплая погода ожидает в ближайшие дни жителей Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По ее словам, днем 8 октября в регионе будет +14…+21, 9 и 10 октября ожидается +12…+19 градусов. "Погода будет с превышением климатической нормы примерно на 4-5 градусов", - цитирует синоптика ТАСС. При этом на западе и севере ЦФО тепло будет сопровождаться дождями, а на юге - грозами и ветром до 16 м/с.

В Москве днем в четверг будет +18…+20 градусов, в пятницу и субботу ожидается +15…+17, в воскресенье и понедельник +13…+18 градусов, а в следующий вторник прогнозируется +15…+20.