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08.10.2020 11:26
Рубрика: Происшествия

В Ивановской области воры угнали шесть иномарок

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Угонщики специализировались на дорогих автомобилях. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в ночное время трое злоумышленников разбивали стекла иномарок, припаркованных во дворах жилого сектора в городах Ивановской области, и проникали в салон. Затем, используя специальное оборудование, они перепрограммировали электронные автомобильные системы и похищали машины. Затем их перевозили в город Родники Ивановской области, где проживали подозреваемые. Там в специально оборудованном гараже они изменяли идентификационные номера машин с целью дальнейшей продажи.

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Угонщиков задержали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Ивановской области при силовой поддержке спецподразделения "Гром". В отношении двоих злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе обысков у задержанных изъяты подложные регистрационные номерные знаки, оборудование для вскрытия и перекодирования электронных систем автомобилей.

Пока полицейскими обнаружено шесть похищенных автомашин. На двух передвигались сами фигуранты, еще две находились в их гаражах, а остальные найдены брошенными в безлюдных местах.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ - "Кража".

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