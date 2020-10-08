В Ивановской области воры угнали шесть иномарок

Угонщики специализировались на дорогих автомобилях. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в ночное время трое злоумышленников разбивали стекла иномарок, припаркованных во дворах жилого сектора в городах Ивановской области, и проникали в салон. Затем, используя специальное оборудование, они перепрограммировали электронные автомобильные системы и похищали машины. Затем их перевозили в город Родники Ивановской области, где проживали подозреваемые. Там в специально оборудованном гараже они изменяли идентификационные номера машин с целью дальнейшей продажи.

Угонщиков задержали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Ивановской области при силовой поддержке спецподразделения "Гром". В отношении двоих злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе обысков у задержанных изъяты подложные регистрационные номерные знаки, оборудование для вскрытия и перекодирования электронных систем автомобилей.

Пока полицейскими обнаружено шесть похищенных автомашин. На двух передвигались сами фигуранты, еще две находились в их гаражах, а остальные найдены брошенными в безлюдных местах.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ - "Кража".