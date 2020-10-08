В Москве начинается фестиваль документальных фильмов о психическом здоровье

В Москве в четверг начинается III фестиваль документальных фильмов о психическом здоровье "Доку-MENTAL".

Этот кинофестиваль - часть международного конгресса о психическом здоровье, который проводится в столице каждые два года.

На этот раз в фокусе кинофорума - проблемы детского психического развития, инклюзивная педагогика, а также психосоциальная дискриминация людей с инвалидностью. Отличие "Доку-MENTAL"-2020 - на нем известных голливудских картин.

- Мы ориентировались на дискуссионный формат и искали фильмы со свежими взглядами на медицинские и немедицинские аспекты психического здоровья, - уточняют устроители фестиваля.

Единственная игровая картина кинофорума - фильм, который его открывает. Это израильская кинолента "И вот мы здесь" вошла также в список 73-го Каннского кинофестиваля. В ней рассказывается о чутком отце и его сыне с аутистическим расстройством.

В программе фестиваля - фильмы, посвященные аутизму, шизофрении, инклюзивному образованию, есть и интересная кинолента из Беларуси, из Бобруйского центра досуга для людей с инвалидностью.