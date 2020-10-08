В Москве опечатали отделение "Альфа-банка" из-за нарушений по COVID-19

Одно из столичных отделений "Альфа-банка" было опечатано из-за нарушений профилактики коронавируса.

Как сообщил ведущий специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора ЮВАО Роман Павлов, речь идет об отделении на Люблинской улице в Марьино. Санитарная инспекция и сотрудники ОАТИ не нашли в банке бактерицидных облучателей воздуха. На входе вопреки требованиям не измеряют температуру. Также не нашлось документов о том, проходили ли сотрудники обследование на коронавирус.

Эксперты составили протокол о нарушении, его направят в суд. До его решения отделение банка будет опечатано. Суд может назначить штраф 500 тысяч рублей или приостановить работу офиса на срок до 90 суток.