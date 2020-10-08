В Москве врачи телемедцентра провели более 500 тысяч консультаций

В столице врачи телемедицинского центра провели более 500 тысяч консультаций для больных COVID-19. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- За время борьбы с пандемией врачи центра телемедицины провели более полумиллиона консультаций. Специалисты дистанционно следят за состоянием здоровья горожан с коронавирусной инфекцией, которые болеют без осложнений и лечатся дома. Также консультации в телемедцентре получают участники исследования вакцины против коронавируса. Медики находятся в постоянном контакте с пациентами. Такой способ общения удобен и для врачей, и для пациентов, - рассказала Ракова.

С помощью видеосвязи специалисты в круглосуточном режиме отвечают на вопросы и дают рекомендации. Специалисты Центра на постоянной основе контролируют состояние пациентов, корректируют лечение, в том числе дозировку препаратов, и оценивают течение заболевания. Все данные они вносят в систему ЕМИАС.

Чтобы получить телемедицинскую помощь, пациент должен зарегистрироваться на специализированной платформе Департамента здравоохранения. Среднее время удаленного приема - 13-15 минут. Если у пациента нет компьютера или смартфона, врачи проводят консультации по телефону.