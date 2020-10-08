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Текст:   Александр Мелешенко 
23:35 08.10.2020
Российская газета - Столичный выпуск № 228(8282)

В "квадрате" первом

Москвичи взорвали рынок льготной ипотеки

Около половины сделок на рынке жилья в Москве совершается с помощью ипотеки. Важную роль в этом сыграла программа льготного кредитования, запущенная весной. Она помогла обзавестись собственным жильем и улучшить жилищные условия тысячам горожан. "Более трети выдаваемых в столице ипотечных кредитов - льготные, - подтверждает тенденцию заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - По данным на середину сентября в городе выдано 24,1 тысячи льготных ипотек, общим объемом более 128 млрд рублей".
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Небывалый интерес к ипотеке фиксирует и столичное управление Росреестра - в августе там зарегистрировали чуть более 10 тысяч ипотечных сделок, или на 43% больше, чем годом ранее. То есть за год москвичи стали брать ипотеку почти в полтора раза чаще - вряд ли это стало бы возможным без ипотечной ставки в 6,5% и ниже.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Жилищными кредитами воспользовались разные категории людей. "Некоторые клиенты планировали приобрести однокомнатную квартиру, но после запуска программы смогли позволить себе двухкомнатную, - объясняет "РГ" управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. -Другие вообще считали покупку недвижимости для себя не по карману, но низкая ставка по ипотеке помогла им почувствовать себя увереннее. Высокий спрос на квартиры в Москве отмечается и среди региональных покупателей. Доля таких сделок после запуска льготной ипотеки возросла с 5% до 15%".

Но для многих иногородних это просто долгосрочные инвестиции.

Эксперты отмечают, что спрос на квартиры в Москве был высоким всегда и льготная ипотека лишь подтолкнула его. Обеспеченность жильем в столице, несмотря на масштабы строительства, остается одной из самых низких в стране - около 20 "квадратов" на человека. Это официальные данные, а ведь в Москве живет огромное число незарегистрированных приезжих из регионов, которые тоже мечтают остаться в городе навсегда. Поэтому неудивительно, что среди новых ипотечников оказалось много тех, кто раньше снимал жилье.

Жители регионов стали в три раза чаще покупать столичную недвижимость

Замдиректора департамента аренды квартир агентства "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова рассказывает, что к ним обратилась москвичка Елена Кулешова - она попросила найти новых арендаторов для ее квартиры на улице Молостовых. "Елена рассказала, что до этого квартиру 4 года снимала семейная пара из Самары. Ребята копили на жилье, приобретение должно было произойти года через два. Но пандемия, снижение ставок по вкладам, неясные перспективы дальнейших накоплений, а тут - льготная ипотека... Все это заставило семью пересмотреть намерения и купить квартиру, даже более просторную, чем изначально планировали", - говорит Полякова.

В Кремле уверены в контроле льготной ипотеки

Почувствовали ажиотажный спрос и банки - порой не успевают обрабатывать заявки. Сентябрь стал рекордным месяцем для ипотечного бизнеса ВТБ. Банк выдал клиентам 89,6 млрд рублей, что на 58% больше продаж сентября прошлого года. Регионами-лидерами стали Москва и Подмосковье - на них пришлось 32,1 млрд рублей кредитов. На втором месте идут Санкт-Петербург и Ленобласть, но с большим отрывом - там льготной ипотеки банк выдал всего на 7,1 млрд. Эксперты предполагают, что в октябре ажиотаж станет еще сильнее. Ведь люди стремятся поскорее воспользоваться выгодными условиями покупки жилья.

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