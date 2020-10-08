В Подмосковье расстреляли двух бизнесменов

В Московской области найдены убитыми два бизнесмена.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, об исчезновении одного из предпринимателей Звенигорода заявили его родственники. Оперативники быстро нашли его машину, а возле нее - гильзы.

Было установлено, что мужчину убили, а тело спрятали. Оно было обнаружено в колодце на территории Одинцова. Там же нашли тело еще одного предпринимателя.

Выяснилось, что убитые работали в одной сфере. По подозрению в причастности к двойному убийству задержан их 64-летний компаньон. В СК считают, что мотивом преступления стал спор из-за земельного участка.