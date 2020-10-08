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08.10.2020 06:15
Рубрика: Происшествия

Вор в законе осужден в Москве на 11 лет

Текст: Наталья Козлова

Московский городской суд вынес приговор 34-летнему гражданину. Не смотря на молодой возраст, у него не первая судимость. Уроженец Тбилиси Шалва Озманов осужден по трем тяжким статьям: "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, "незаконные перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов" и "занятие высшего положения в преступной иерархии".

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Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в столичной прокуратуре. Суд, с учетом представленных государственным обвинителем доказательств, установил, что в августе 2014 года Озманов в помещении автомойки на улице Полярной, выстрелил из незаконно приобретенного огнестрельного оружия с самодельным стволом в администратора, причинив ему слепое огнестрельное ранение внутренней поверхности левого бедра, что повлекло тяжкий вред здоровью потерпевшего.

А еще Озманов имеет уголовный статус так называемого "вора в законе" и занимает высшее положение в преступной иерархии. Он пользуется у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом и имеет сферу своего влияния на территории Московского региона и Краснодарского края.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Москвы Денис Попов.

С учетом позиции государственного обвинителя - заместителя прокурора города Москвы Виктора Малюкова - суд приговорил Озманова 11 годам в колонии строгого режима.

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