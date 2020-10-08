В Забайкалье покупателям запретили взвешивать продукты в магазинах

Самостоятельно взвешивать в магазине фрукты и овощи запрети жителям Забайкальского края, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусной инфекцией. За соблюдением новых требований Роспотребнадзора будут следить межведомственные группы контроля, созданные региональным оперштабом. В случае, если будут замечены нарушения, владельцу торговой точки придется выплатить штраф.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на заявление замминистра экономического развития региона Дениса Рысева, наказание предпринимателям грозит и за нарушение других мер безопасности. Так с 20 апреля обязательным является соблюдение в общественных местах масочного режима. Требование продолжает действовать. И ответственность должны нести не только те, кто не носит маску совсем, но и те, кто делает это не правильно.

"Если защитная маска на шее или спущена на подбородок, то в чек-лист обследования заносится нарушение "отсутствие маски". Маска должна закрывать органы дыхания", - пояснил Денис Рысев.

За игнорирование мер безопасности предпринимателям придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, организациям (юридическим лицам) - от 100 до 300 тысяч рублей.

В среду межведомственные группы проверили уже 159 магазинов Читы. В ходе рейдов было выявлено три грубых нарушения.