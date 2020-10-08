На Курильских островах, как под увеличительным стеклом, видны неровные грани отечественной "одноэтажной" медицины. Полной контрастов, как говорили раньше. Тесная больница на большом Кунашире и огромная, полупустующая - на маленьком Шикотане. Один невролог на два острова. Высокие зарплаты врачей, прекрасное обеспечение лекарствами, уникальное бальнеолечение - и провалившийся фундамент под новым томографом.

Переговоры с погодой

Дороги островной медицины зависят от погоды. От Южно-Сахалинска до Южно-Курильска час самолетного лета. Но ждать с Охотского моря погоду можно долгими томительными сутками. Единственный теплоход "Игорь Фархутдинов" причаливает к этим берегам не чаще раза в неделю.

Южно-Курильский район объединяет два острова: большой Кунашир и маленький Шикотан. Между ними - четыре часа плавания на плашкоуте. При хорошей погоде… На двух островах живут чуть больше одиннадцати тысяч человек. В две смены работают три рыбокомбината. Годовой бюджет района почти 2,5 миллиарда рублей.

- Когда на материке слышат эту цифру, следует немая сцена, - говорит глава островного района Вячеслав Власенко.

Главное и необсуждаемое - здоровье и человеческая жизнь. Поэтому островную медицину власть вниманием не обходит. Недалеко от новенького районного Дома культуры, на самом берегу Тихого океана, стоит корпус Южно-Курильской ЦРБ. Поликлинику от океанских волн отделяют метров тридцать, не больше.

- Больницу нашу построили во времена Очакова. Она выстояла в разрушительном землетрясении 1994 года. Но здание себя уже изжило, устарело. Теснота неимоверная, - рассказывает главный врач больницы Татьяна Золоедова.

Больница тесная, без лифта. Для дерматолога листом оргалита отгородили уголок, где с трудом помещается кушетка. Стационар в ЦРБ общий: хирургические и терапевтические пациенты, взрослые и дети, все вместе. В женской палате - одна пациентка с переломом бедра, другая после гипертонического криза, третья, одиннадцати лет, у которой "ноготь на ноге не туда растет"…

Лет пять власти острова пытаются сдвинуть вопрос строительства новой больницы с мертвой точки. Самое удобное и сейсмически спокойное для будущей стройки место занимают кунаширские синоптики, там у них располагается старая метеостанция.

- Правительство региона три года ведет переговоры с Росгидрометом, ведомство требует, чтобы мы для них построили новое помещение. Но это федеральные полномочия, вот и ходим по замкнутому кругу, - делится Вячеслав Власенко.

Невролог на два острова

Курилы - это особый случай даже в масштабе островной Сахалинской области. Южно-курильская медицина живет и лечит на двух островах.

- У нас невролог живет на Кунашире. Но Шикотан - это тоже его зона ответственности, там живут люди, которых он лечит, консультирует, - говорит главврач Золоедова.

Для жителей островов разработали отдельную схему маршрутизации. Всем пациентам, которых направляют на консультацию или лечение в больницы областного центра, оплачивают дорогу до Сахалина и обратно. А в тех случаях, когда больному нужен сопровождающий, районный бюджет и для него выделяет средства на билеты.

- Я три года назад приехала сюда из Ленинска-Кузнецкого, что на Кузбассе. Удивлена обилию дорогостоящих препаратов. К примеру, здесь всегда в наличии дорогой тромболитик, - замечает врач-терапевт Инна Беккер.

Несколько лет назад на острове Шикотан то ли в надежде на бурный всплеск численности населения, то ли в качестве компенсации тесноты кунаширской поликлиники построили большущую участковую больницу. Несколько докторов там оказывают помощь в рамках "участковых стандартов". Но по большей части площадей больницы гуляет гулкое эхо. А строительство нужной ЦРБ на Кунашире застыло. Служба погоды остается на той самой выгодной точке. Ко всем остальным возможным вариантам размещения у проектировщиков большие вопросы. Местные с горечью шутят, что переговоры ведутся, видимо, с метеослужбой соседней Японии.

Еще одна островная особенность - отпуска докторов. Они здесь больше шестидесяти дней. Все справедливо хотят отдыхать летом. Но для временной замены администрации района приходится заманивать врачей с материка. Главный аргумент - зарплата. В среднем островной доктор получает 192 тысячи рублей в месяц.

- Идем на все разрешенные законом методы, чтобы врачам, которые приезжают на время отпусков наших специалистов, платить такую зарплату,- рассказывает Татьяна Золоедова. - Для самого северного курильского острова Парамушира отъезд в отпуск семейной пары врачей оборачивается остановкой работы больницы. Муж с женой работают по шести специальностям: от хирурга до врача функциональной диагностики.

Остров исцеления

И уж если об особенностях островной медицины, то никак не обойти отделение реабилитации. Кунашир богат термальными водами, которые настоящее спасение для страдающих псориазом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Термальные воды давно пора использовать. Необходимо строительство пансионата с лечением, чтобы появилась возможность заниматься бальнеологией на более высоком уровне.

Кунаширские медики признают: этот вид лечения, конечно, выходит далеко за рамки компетенции районной больницы. Ведь потенциал местной "минералки" огромен, и пускать живительную водицу на самотек неправильно. Но пока там лечатся "на глазок".

Эпидемия ковида пробралась и на этот край Ойкумены. Всех заболевших благополучно пролечили в островной больнице. Лечить в условиях ЦРБ было более целесообразно. Впрочем, при необходимости отправка на Сахалин тоже возможна. Есть транспортировочные фильтр-боксы, полностью изолирующие больного от внешней среды.

Ритмы жизни

Острый болевой синдром испытывает отдаленная медицина по профилям "стоматология" и "зубопротезирование".

- За каждой коронкой вынуждены на Сахалин летать. А в нашем климате и при нашей нехватке овощей, фруктов и солнца большинство испытывает дефицит витамина Д, что чревато проблемами с зубами, - не скрывает островитянка Ольга Морозова.

На что островные стоматологи только вздыхают: негде развернуться! Технологии зубной имплантации подразумевают наличие специальной операционной, оборудованной в соответствии со всеми требованиями.

Очевидно и бесспорно: здравоохранение самых отдаленных островов России упирается не только в тесноту и труднодоступность, но и в управленческую косность. Долгие годы власть большой Сахалинской области не может решить вопрос участка под стройплощадку для возведения новой районной больницы. Что это - неизлечимый случай или все-таки просто сильно запущенный?

Не так давно на Курилы закупили и доставили компьютерный томограф. Дорогостоящее чудо японской техники установили в пристройку, фундамент которой развалился буквально через несколько недель, не выдержав нескольких баллов колебаний. Здесь же особенная земля, особенные ритмы жизни, к которым так или иначе нужно подстраиваться. Лишь в этом случае Курилы открывают человеку свои природные тайны - целительные и неисчерпаемые.

Для охраны здоровья населения дальних островов учитывать приходится не только непростое географическое положение и плотное "сотрудничество" с окружающей средой. Необходимо еще и соблюдать стандарты оказания медицинской помощи, принятые для всех без исключения граждан России - вне зависимости от места проживания. Тем более, если в анамнезе этого места нестабильный вулканический характер, полный бурь и потрясений…