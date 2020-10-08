Карымский район Забайкалья купил машину на президентский грант

В Карымском районе Забайкальского края часть средств президентского гранта направили на развитие культуры. На 3,5 миллиона рублей муниципальное образование приобрело новый 17-ти местный автомобиль, чтобы проводить выездные мероприятия, ростовые куклы, костюмы и театральную атрибутику.

Как рассказал глава района Алексей Сидельников, каждый год местный Дом культуры устраивает более 50 культурных выездных мероприятий. Купленный Ford достаточно вместителен, поэтому теперь на нем можно будет перевозить хореографические, театральные и хоровые коллективы.

- Планируется также проводить выездные музейные экспозиции и организовывать работу читальных залов. Дом культуры получит 42 новых театральных костюма и несколько ростовых кукол для более зрелищных шоу. У наших людей популярностью пользуются зрелищные театрализованные представления и праздники. Это дарит людям новые эмоции, радость, - рассказал подробности Алексей Сидельников.

С каждым годом растет количество волонтерских отрядов, которые участвуют в культурных мероприятиях. Это помогает вовлечь в работу и объединить молодое поколение, проводить профилактику детской и подростковой преступности. Приобретенная атрибутика и форма для юных армейцев и волонтеров позволит сформировать узнаваемый образ среди населения.

Алексей Сидельников отметил, что выездные культурные мероприятия играют важную социальную роль, в особенности для тех, кто не имеет возможности посещать стационарные учреждения культуры. В малонаселенных пунктах такая форма работы является единственно возможной.

Справка

По итогам работы в прошлом году президентские гранты получили все 35 муниципальных образований Забайкалья. Деньги распределили по районам и городам в зависимости от рейтинга муниципалитетов. В нем место определяется по сводному значению оценки эффективности деятельности глав за минувший год. Критерии включают в себя оценку работы с обращениями граждан, эффективность расходования бюджетных средств, ряд важных экономических показателей. Общая сумма финансирования на социальные проекты составила 407 миллионов рублей, на экономические - 463 миллиона рублей. Всего администрация губернатора края поддержала грантами 303 муниципальных проекта.