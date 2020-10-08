На Чукотке началась вакцинация от коронавируса

В четверг в Анадыре началась вакцинация против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

"Первыми прививку сделают медицинские работники без противопоказаний. Вакцинация пройдет в два этапа. Сначала добровольцам введут первый компонент препарата, а через три недели - второй", - отмечается в сообщении.

Всего в регион доставили 44 дозы отечественного препарата "Спутник V".

На Чукотке выявлено 204 случая заболевания COVID-19. 188 пациентов уже выздоровели, двое скончались.