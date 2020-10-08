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08.10.2020 04:36
Рубрика: Общество

На Чукотке началась вакцинация от коронавируса

Текст: Артем Красиков

В четверг в Анадыре началась вакцинация против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

На Чукотке продлили ограничения по COVID-19

"Первыми прививку сделают медицинские работники без противопоказаний. Вакцинация пройдет в два этапа. Сначала добровольцам введут первый компонент препарата, а через три недели - второй", - отмечается в сообщении.

Всего в регион доставили 44 дозы отечественного препарата "Спутник V".

На Чукотке выявлено 204 случая заболевания COVID-19. 188 пациентов уже выздоровели, двое скончались.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Анадырь Пандемия коронавируса COVID-19

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