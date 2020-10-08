После утверждения в конце сентября правительством РФ Национальная программа развития Дальнего Востока "пошла в народ".

Разработанная по поручению президента страны при непосредственном участии дальневосточников (от них на этапе подготовки поступило 16518 предложений, часть которых вошла в документ), она призвана сделать так, чтобы жизнь в округе стала лучше. Именно такую цель программы определил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

А премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул: стоит задача в ближайшие четыре года добиться, чтобы все показатели качества жизни и экономического развития на Дальнем Востоке росли быстрее, чем в среднем по России. Программа предусматривает рост объемов строительства жилья более чем в 1,5 раза, создание комфортной городской среды, повышение доступности медицины и образования. Кроме того, намечено оздоровление инвестиционного климата, увеличение объема накопленных инвестиций, создание 200 предприятий и тысячи рабочих мест.

Дальневосточники изучают и осмысливают документ, в соответствии с которым им предстоит жить в ближайшие 15 лет. "РГ" собрала мнения людей, ответивших "да" на вопрос "А вы читали программу?".

Феодосия Габышева, Председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций от фракции "Единая Россия" в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):

- Во-первых, программа является адресной: мероприятия запланированы для каждого региона Дальнего Востока. Во-вторых, она взаимоувязана с мероприятиями национальных проектов (программ), госпрограмм РФ, направленных на развитие отдельных отраслей экономики и социальной сферы на территории Дальнего Востока. В-третьих, формирует основу развития дальневосточного макрорегиона в 15-летней перспективе. Документ сделан на опережение, нацелен на конвертацию потенциала Дальнего Востока в устойчивый экономический рост Российской Федерации.

Борис Ступницкий, президент Приморской торгово-промышленной палаты:

- В разделе, посвященном Приморскому краю, есть предложение восстановить шахты "Центральная" и "Тигровая". Как это могло попасть в программу?! Шахты закрыты как небезопасные и нерентабельные. "Центральная" еще в советские времена была планово-убыточной, там оставшиеся запасы угля лежат настолько глубоко, что просто нецелесообразно их брать. Более того, на "Центральной" был взрыв в 2003 году, погибли люди, она затоплена. А "Тигровая" - это даже не шахта, а вертикальный ствол шахты "Нагорная". И таких нестыковок в программе несколько.

Александр Болотников, депутат Сахалинской областной думы:

- Национальная программа должна обсуждаться снизу. А если региональные парламенты не "разбирали" документ - это уже не национальная программа. Та, о которой идет речь, не обсуждалась, по крайней мере, в Сахалинской областной думе. Мнения собирали, да - я сам писал предложения, этакие "пожелалки". Но и только. Уверен, большинство депутатов на заседаниях своих парламентов программу не обсуждали, в лучшем случае просто формально делали отзыв. Все практически прошло мимо нас. А должно было быть масштабное обсуждение на большой площадке законодательной и исполнительной власти, начиная с муниципалитетов, по каждому населенному пункту. Так, чтобы народ сказал: мы изучили документ, представляем его, хотим видеть в нем еще то-то и то-то. Получился же чистой воды формализм. Так национальные программы не разрабатываются.

Игорь Лиханов, председатель Заксобрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ:

- Проблемы народосбережения для дальневосточного макрорегиона особенно актуальны. На мой взгляд, решение этой стратегической задачи напрямую связано с темой медицины. Региональное здравоохранение переживает глубочайший кад­ровый кризис. Цифры неутешительны: дефицит врачей в Забайкальском крае - почти 400 человек. Еще сложнее с медперсоналом среднего звена - например, в сельском поселении "Новоширокинское" отдаленного Газимуро-Заводского района с населением в три тысячи человек уже три года нет даже медсестры. Гораздо хуже обстоят дела в тех населенных пунктах, откуда уезжают врачи, потому что, как показала практика, вслед за ними чемоданы начинают собирать остальные трудоспособные жители. Их сложно упрекнуть, потому что каждый здравомыслящий человек стремится обеспечить своих родных и близких доступной медицинской помощью.

Программа сделана на опережение и нацелена на конвертацию потенциала округа в устойчивый экономический рост Российской Федерации

Благодаря вхождению в ДФО, в Забайкалье уже в прошлом году развернулся ремонт больниц и поликлиник, техническое перевооружение первичного звена здравоохранения, на десятки идет счет возведенных фельдшерско-акушерских пунктов. Сейчас у нас появилась надежда, что утвержденные в рамках нацпрограммы меры позволят реанимировать эту чувствительную для забайкальской глубинки сферу. Глобальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт учреждений здравоохранения, их оснащение оборудованием и передвижными комплексами, безусловно, взбодрит жителей отдаленных сел, даст надежду на возрождение. Национальная программа предусматривает также комплексное развитие инфраструктуры в сфере сельского хозяйства, образования, культуры и спорта - всего того, в чем сегодня остро нуждаются забайкальские села. Без создания там условий для работы и жизни остановить отток и медицинских кадров, и жителей мы будем не в состоянии.

Юрий Авдеев, директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов, Владивосток:

- В ДВО РАН в течение трех месяцев мы обсуждали свои предложения в программу и в конечном итоге сформулировали их на 16 страницах, плюс подготовили четыре приложения. Отправили в минвостокразвития, но оттуда не то чтобы спасибо, вообще ни слова не получили. И ни одного нашего предложения учтено не было.

Александр Ивашкин, председатель некоммерческого партнерства "Лига финансовых институтов", Владивосток:

- Представлен важный документ, который будет определять развитие ДФО на долгие 15 лет. Хорошо, что он появился, хоть в таком виде. А что будет дальше, поживем - увидим.

Замечу лишь, что самая труднореализуемая глава в документе - пятая. Она маленькая, состоит всего из двух абзацев. Там указано, что финансирование программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и внебюджетных источников. Почему эта глава самая "тяжелая"? Уже сейчас региональные бюджеты из-за краткосрочных "ковидных" мероприятий продемонстрировали явную неэффективность. Не зная, какую дыру латать в первую очередь, они за два-четыре месяца превратились в тришкин кафтан. И, как сговорившись, в большинстве своем регионы Дальнего Востока потянулись с протянутой рукой в минфин РФ за субсидиями. Пока субсидии дают, но ведь это небесконечный процесс.

Вадим Заусаев, доктор экономических наук, профессор, Хабаровск:

- В основе программы, на мой взгляд, не лежит самое главное - системный анализ. Чтобы правильно поставить проблему, надо понимать, в чем причина всех явлений и процессов. А правильно поставленная проблема - это половина ее решения. Еще один нюанс: в документе не учитывается главное фундаментальное противоречие территории - между геостратегической значимостью Дальнего Востока и неблагоприятными естественными условиями воспроизводства здесь человека. Для того чтобы разрешить это противоречие в национальных интересах, надо наращивать в округе население и нивелировать повышенные издержки жизнедеятельности - тогда экономически Дальний Восток останется российским, и в дальнейшем его можно будет использовать как драйвер развития Российской Федерации. Пока же население сокращается: сложные условия воспроизводства человека диктуют приоритет развития рентных отраслей, вахтовый способ организации труда. Все идет в этом направлении. Вот такого анализа первопричин в основе Нацпрограммы нет...

Кстати

До конца 2020 года Министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с федеральными органами исполнительной власти необходимо представить в правительство РФ проект плана реализации Нацпрограммы. Реализовать ее намечено в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. Особый акцент сделан на развитии социальной инфраструктуры - строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры.