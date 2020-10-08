На Камчатке замдиректора школы обвинили в насилии над третьеклассницей

В городе Елизово в отношении заместителя директора одной из сельских школ возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенного в отношении лица, не достигшего 14 лет (пункт "б" части четвертой статьи 132 УК РФ).

По данным следственного управления СК РФ Камчатского края, подозреваемый совершил преступление против третьеклассницы в классе учебного заведения. Мужчину заключили под стражу.

"В ходе следствия проведут судебную экспертизу для установления наличия у задержанного сексуального расстройства в виде педофилии", - говорится в сообщении.